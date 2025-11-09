Μετά από έξι χρόνια κοινής παρουσίας στην εφηβική σειρά του HBO, Euphoria, οι αντίθετες πολιτικές απόψεις έχουν δημιουργήσει ρήξη στη φιλία μεταξύ της Zεντέγια , 29 ετών, και της 28χρονης Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία πλέον αποτελεί παρελθόν, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό του καστ.

Λέγεται μάλιστα ότι η Zεντέγια «αρνείται» να δώσει συνεντεύξεις Τύπου για την επερχόμενη σεζόν του Euphoria μαζί με τη Σίντνεϊ και ότι δεν θα τις δούμε να στέκονται δίπλα-δίπλα, σύμφωνα με πηγές που εργάζονται στη σειρά.

Η ηθοποιός της σειράς White Lotus, Σουίνι, προκάλεσε αντιδράσεις τον Ιούλιο, όταν ξεκίνησε μια διαφημιστική καμπάνια της American Eagle και το σλόγκαν «Η Σίντνεϊ Σουίνι, έχει υπέροχα τζιν».

Το λογοπαίγνιο με τη λέξη «γονίδια» (σ.σ genes στα αγγλικά που ακούγεται ακριβώς όπως τα τζινς) προκάλεσε σημαντικές αντιδράσεις στο κοινό, το οποίο συνδυάσε τη λέξη με τη ρητορική γύρω από την ευγονική και την υπεροχή της λευκής φυλής.

Μετά από αυτό, πολλά μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι τα εκλογικά αρχεία της Σουίνιδείχνουν ότι είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή, αν και η ίδια δεν έχει εκφραστεί ανοικτά σχετικά με αυτό.

Zendaya reportedly wants to distance herself from Sydney Sweeney during Euphoria Season 3 promos…



Says Sweeney’s “recent controversies” could hurt her A‑list image.🙄



But let’s be real! This all started because Sydney protected her image by not caving to a media hellbent on… pic.twitter.com/NB716wtcfg — Desiree (@DesireeAmerica4) November 9, 2025

Ο Πρόεδρος Τραμπ συμμετείχε μάλιστα στη συζήτηση, λέγοντας «Τώρα μου αρέσει η διαφήμισή της» όταν έμαθε τα νέα.

Εν τω μεταξύ, η Ζεντέγια έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή της στον Τραμπ. Αφού κέρδισε την προεδρία για πρώτη φορά το 2016, η σταρ του Spider-Man μίλησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπε ότι ήταν «άφωνη, τρομοκρατημένη, συντετριμμένη και κουρασμένη».

«Δεν ξέρω τι να πω ή τι να κάνω. Μάλλον δεν ήξερα πόσοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα δεν αγαπούν τους άλλους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα», είπε.

Τώρα, πηγές ισχυρίζονται ότι οι προφανείς διαφορές τους έχουν οδηγήσει σε διαμάχη μεταξύ των δύο ηθοποιών.

Ένας εσωτερικός πληροφοριοδότης δήλωσε στο Daily Mail: «Είναι μια δύσκολη θέση για τη Zεντέγια, γιατί αν σταθεί δίπλα στη Σίντεϊ στο κόκκινο χαλί, αυτό μπορεί να εκληφθεί ως αποδοχή των απόψεων της Σίντεϊ για τον Tραμπ και της άρνησής της να ζητήσει συγγνώμη για τη ρατσιστική διαφήμιση».

Μέχρι τώρα, οι δύο φαινόταν να έχουν μια καλή φιλία, καθώς η Σούινι είχε προηγουμένως επευφημήσει τη Zεντέγια όταν κέρδισε βραβείο Emmy το 2020.