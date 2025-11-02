Η ηθοποιός που έγινε γνώστη μέσα απο την τηλεοπτική σειρά του HBO, euphoria έχει μια ακαταμάχητη ομορφιά που τραβάει όλα τα βλέματα πάνω της. Τι είναι αυτό όμως που την κάνει τόσο ελκυστική;

Μια Πλαστική Χειρουργός μας εξηγεί:

Ξεκινώντας απο το μετωπο, τα φρύδια και την περιοφθαλμική περιοχή η γιατρός μας εξηγεί:

Αρχίζοντας από το μέτωπο, τα φρύδια και λίγο πιο πάνω στο μέτωπο, δεν θέλουμε να είναι πολύ χαμηλά, θέλουμε να υπάρχει μια μικρή απόσταση.

Τα φρύδια πρέπει να τοποθετούνται πάνω από την ανώτερη κόγχη του οστού γύρω από το μάτι (superior orbital rim). Στις γυναίκες συνήθως είναι πιο ψηλά με μια ελαφριά καμάρα, ενώ στους άντρες το μπροστινό μέρος είναι πιο επίπεδο.

Στη συνέχεια, αν κοιτάξουμε τα μάτια της, είναι πολύ φωτεινά και ανοιχτά. Μπορούμε να δούμε μια ωραία απόσταση και ζωντάνια γύρω τους.

Πολλές γυναίκες χάνουν αυτό το αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ελέγχουμε και τη μέση περιοχή του προσώπου και τη μύτη. Η δική της μύτη είναι όμορφη, αρμονική με το πρόσωπο και δεν χρειάζεται καμία αλλαγή.

Κοιτάζοντας το κάτω μέρος του προσώπου, έχει μια πολύ ωραία, καθαρή γραμμή σαγονιού και είναι σχετικά λεπτή στην περιοχή αυτή.

Πολλές γυναίκες προσπαθούν να τονίσουν τη γνάθο με Botox ή άλλες επεμβάσεις, αλλά συχνά ξεχνάμε να αξιολογήσουμε το πηγούνι. Οι περισσότερες διασημότητες έχουν ένα καλοσχηματισμένο, αιχμηρό πηγούνι που αναδεικνύει το πρόσωπο.

Συχνά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ενέσιμο filler που δίνει βάθος και σχήμα, χωρίς να χρειάζεται εμφύτευμα, αν και αυτή είναι επίσης μια επιλογή.

Καταλαβαίνουμε λοίπον με το που κοιτάξουμε μια φωτογραφία της Σίντνεϊ Σουίνι, πώς είναι ένα καλό παράδειγμα φυσικών και αρμονικών αναλογιών προσώπου.

