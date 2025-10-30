Με αφορμή τη φωτογράφιση της στο εξώφυλλο του Variety για το τεύχος Power of Women, η 28χρονη Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε για τις φήμες που τη θέλουν υποψήφιο «Bond girl». Οι φήμες έρχονται σε μια περίοδο που ο ίδιος ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ παραμένει ανοιχτός, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ έπειτα από πέντε ταινίες ως 007.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω όλες τις φήμες γύρω από τον Μποντ, αλλά υπήρξα πάντα μεγάλη θαυμάστρια του franchise και ανυπομονώ να δω τι θα γίνει στη συνέχεια», δήλωσε η Σουίνι για την νέα ταινία του διασημότερου κινηματογραφικού κατασκόπου που θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλβέβ.

Όταν ρωτήθηκε αν θα την ενδιέφερε να υποδυθεί ένα Bond girl, η ηθοποιός απάντησε με χιούμορ: «Εξαρτάται από το σενάριο. Νομίζω ότι θα το διασκέδαζα περισσότερο ως Τζέιμς Μποντ.»

Η Σουίνι, η οποία έγινε γνωστή από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην σειρά «Euphoria» -ήταν μόλις 20 χρονών όταν γύρισε τον «πιλότο»- μίλησε επίσης για τις έντονες πιέσεις στην κινηματογραφική βιομηχανία. «Ως ηθοποιός, είναι πολύ πιο δύσκολο να στέκεσαι σε ένα δωμάτιο και να απαιτείς να αναγνωριστεί η αξία σου και οι άλλοι να σε εκτιμούν. Πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου, “Έι, Σιντ, είσαι πραγματικά δυνατή. Στάσου στο ύψος σου”».

Η Σουίνι επιστρέφει τις επόμενες μέρες στο πλατό για τις δύο τελευταίες ημέρες γυρισμάτων της τρίτης σεζόν του «Euphoria». «Θα είναι μια πραγματικά γλυκόπικρη στιγμή. Ήταν ένα ολόκληρο ταξίδι, ουσιαστικά όλη η δεκαετία των είκοσί μου. Οι άνθρωποι της σειράς έγιναν οικογένεια και φίλοι μου όλα αυτά τα χρόνια. Θα τους είμαι για πάντα ευγνώμων».

Με πληροφορίες από Variety, People