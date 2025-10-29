Η νέα ταινία του Φατίχ Ακίν που διαδραματίζεται με φόντο την άνοιξη του 1945, το «Nouvelle Vague» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ -ένα homage στο κλασικό φιλμ του γαλλικού Νέου Κύματος «Με Κομμένη την Ανάσα» («A Bout de Souffle», 1959) του Γκοντάρ- και «Η Επέτειος» του Πολωνού Γιαν Κομάσα.

Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, ανήμερα της Γιορτής του Σινεμά.

Advertisement

Advertisement

Nouvelle Vague

Η ιστορία των παρασκηνίων της θρυλικής ταινίας του Ζαν-Λικ Γκοντάρ «Με κομμένη την ανάσα», με τους Ζαν-Πολ Μπελμοντό και Τζιν Σίμπεργκ, γυρισμένη με το ίδιο ελεύθερο πνεύμα. Ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ μάς μεταφέρει στο Παρίσι του ’60, δημιουργώντας ένα σινεφιλικό παραμύθι–ερωτική επιστολή στο γαλλικό νέο κύμα, γεμάτη νοσταλγία, ζωντάνια και πίστη στη δύναμη της νέας γενιάς.

Με τους Γκιγιόμ Μαρμπέκ, Ζόι Ντόιτς, Όμπρι Ντυλέν, Αντριέν Ρουγιάρ, Αντουάν Μπεσόν.

Στο Νησί του Άμρουμ

Γερμανία, άνοιξη του 1945. Ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βαίνει προς το τέλος του, ο 12χρονος Νάνινγκ περνάει ήσυχα τις μέρες του με τη μητέρα του στο όμορφο, απομονωμένο νησί Άμρουμ, περιμένοντας την επιστροφή του πατέρα του από το μέτωπο.

Όταν η μητέρα του εκφράσει την επιθυμία της για ορισμένα τρόφιμα που όμως σπανίζουν λόγω της έλλειψης προμηθειών, ο μικρός Νάνινγκ θα βαλθεί να τα εντοπίσει για να της τα φέρει. Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής «αποστολής» του, θα βοηθήσει έναν ψαρά να πιάσει μια φώκια, θα κυνηγήσει κουνέλια, θα κάνει νέες γνωριμίες, και θα περάσει χρόνο με την οικογένεια του στενού του φίλου – αλλά, πάνω από όλα, θα ανακαλύψει περισσότερα απ’ ό,τι μπορούσε να φανταστεί για τους γύρω του, αλλά και την ίδια του την οικογένεια, σε μια περιπέτεια που θα του αλλάξει τη ζωή.

Advertisement

Ο Φατίχ Ακίν, μαζί με τον βετεράνο Γερμανό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Χαρκ Μπομ, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο (και αρχικά επρόκειτο να αναλάβει και τη σκηνοθεσία), εμπνέονται από τις παιδικές αναμνήσεις του ίδιου του Μπομ για να πουν μια τέτοια ιστορία μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, το οποίο αλλάζει ριζικά χάρη σε ένα «ταξίδι» στον μικρόκοσμό του, ενώ ο ίδιος ο πλανήτης περνάει κοσμογονικές αλλαγές μετά την ήττα του Χίτλερ. Πρωταγωνιστούν οι Γιάσπερ Μπίλερμπεκ, Νταϊάν Κρούγκερ, Ματίας Σβαϊγκχέφερ, Λόρα Τόνκε, Λίσα Χαγκμάιστερ, Κίαν Κόπκε, Λαρς Γιένσεν.

Η Επέτειος

Μια δεμένη οικογένεια βρίσκεται παγιδευμένη στην αναταραχή ενός αμφιλεγόμενου ανερχόμενου κινήματος γνωστού ως «Η Αλλαγή». Η Έλεν και ο Πολ βλέπουν τη ζωή τους να καταρρέει όταν η πρώην μαθήτρια της Έλεν, Λιζ επανεμφανίζεται και αρχίζει να βγαίνει με τον γιο τους.

Advertisement

Καθώς η Λιζ γίνεται μέλος της οικογένειας Τέιλορ, οι εντάσεις εντείνονται και η αφοσίωση δοκιμάζεται. Ο ρόλος της Λιζ στην «Αλλαγή» φέρνει στην επιφάνεια υποβόσκουσες συγκρούσεις, ξετυλίγοντας τον ιστό της οικογένειας, ακριβώς τη στιγμή που το ίδιο το (αμερικανικό) έθνος βρίσκεται σε μια περίοδο ανησυχητικής και δύσκολης αβεβαιότητας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιαν Κομάσα, γνωστός από το «Corpus Christi» (2019), που έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας. Πρωταγωνιστούν οι Νταϊάν Λέιν, Κάιλ Τσάντλερ, Φοίβη Ντίνεβορ, Ντίλαν Ο’Μπράιαν.

Επιχείρηση Καμπούλ

Καμπούλ, 15 Αυγούστου 2021. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάζονται να αποσυρθούν από το Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν εισβάλλουν στην πρωτεύουσα και καταλαμβάνουν την εξουσία, βυθίζοντας την πόλη στο χάος. Χιλιάδες Αφγανοί συρρέουν στο τελευταίο ασφαλές καταφύγιο: τη γαλλική πρεσβεία, όπου ο διοικητής Μοχάμεντ Μπίντα και η ελίτ ομάδα του εξασφαλίζουν την ασφάλεια. Παγιδευμένος μέσα μαζί με εκατοντάδες πολίτες, ο Μπιντά, με τη βοήθεια της Εύας, μιας νεαρής Γαλλο-αφγανής, πρέπει να διαπραγματευτεί με τους Ταλιμπάν για να οργανώσει ένα κονβόι σε μια τελευταία προσπάθεια διαφυγής. Έτσι ξεκινά ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο για να φτάσουν στο αεροδρόμιο και να ξεφύγουν από την κόλαση της Καμπούλ πριν να είναι πολύ αργά.

Advertisement

Η ταινία του Μαρτέν Μπουρμπουλόν(πρωτότυπος τίτλος «13 Days, 13 Nights») βασίζεται στην αληθινή ιστορία του διοικητή Μοχάμεντ Μπιντά (από το ομώνυμο βιβλίο). Πρωταγωνιστούν οι Ροσντί Ζεμ, Λίνα Χούντρι, Σίντσε Μπαμπέτ Κνούντσεν. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2025, εκτός διαγωνιστικού.

Σκοτώστε τον Τζόκεϊ

Ένας νεαρός αλλά ήδη διάσημος τζόκεϊ έχει πάρει την κάτω βόλτα: αλκοόλ, καταχρήσεις και ατυχήματα τον έχουν φέρει στα πρόθυρα της καταστροφής, αλλά και αντιμέτωπο με τον μαφιόζο χρηματοδότη του– ενώ μάλιστα η σύντροφός του, περιμένει το πρώτο τους παιδί. Την ημέρα της σημαντικότερης κούρσας της ζωής του, ένα σφοδρό ατύχημα θα τον ρίξει σε κώμα. Όταν όμως ξυπνήσει τίποτα δεν θα είναι το ίδιο και πρώτα απ’ όλα ο ίδιος, που σταδιακά μεταμορφώνεται σε γυναίκα. Απελευθερωμένος από την ταυτότητά του, αρχίζει να διερευνά ποιός πραγματικά είναι.

Advertisement

Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που η ταινία του Αργεντίνου Λουίς Ορτέγκα έκανε την ελληνική της πρεμιέρα, την περιέγραψαν ως «ένα παράδοξο, λοξό, σουρεαλιστικό σύμπαν μεταμορφώσεων» που συνομιλεί με τις καλύτερες στιγμές ενός Ρόι Άντερσον, ενός Τσάρλι Κάουφμαν, ενός Ντέιβιντ Λιντς και, βέβαια, με τις δυο εμφανέστερες αναφορές του – το σινεμά του Αλμοδόβαρ και του Καουρισμάκι. Ο πρωταγωνιστής Ναουέλ Πέρεζ Μπισκαγιάρ θα είναι παρών στην προβολή της ταινίας και θα συνομιλήσει με το κοινό το Σάββατο 1/11 (19:45), στον κινηματογράφο Νewman.

Advertisement

Μετανιώνοντας για Σένα

Βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Κολίν Χούβερ (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα, μετάφραση Νέλλα Γιατράκου), η ιστορία μάς συστήνει την Μόργκαν Γκραντ και την κόρη της Κλάρα, οι οποίες καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν καλά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά, να επαναπροσδιορίσουν την αγάπη και να ανακαλύψουν εκ νέου η μία την άλλη. Πρωταγωνιστούν οι Ντέιβ Φράνκο και Μέισον Τέιμς, μαζί με τους Σκοτ Ίστγουντ και Γουίλα Φιτζέραλντ. Σκηνοθεσία Τζος Μπουν.

Ο Φίλος μου ο Ταφίτι

Advertisement

Ο ατίθασος Ταφίτι, μία νεαρή σουρικάτα, δεν ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες του παππού του και φέρνει στο σπίτι ένα αγριογούρουνο που ονομάζεται Μπρίστλς. Εκεί, ο Μπρίστλς προκαλεί ακούσια ένα ατύχημα με ένα δηλητηριώδες φίδι, το οποίο δαγκώνει τον παππού. Σύμφωνα με έναν παλιό μύθο, μόνο ένα μπλε λουλούδι θα μπορούσε να γιατρέψει όλες τις πληγές και να τον σώσει. Αποφασισμένος να σώσει τον παππού, ο Ταφίτι με τον Μπρίστλς ξεκινούν για μία απίθανη περιπέτεια προκειμένου να αναζητήσουν το λουλούδι. Όμως θα πρέπει να διασχίσουν την επικίνδυνη έρημο και να συναντήσουν αρκετά εμπόδια. Animation Νίνα Βελς, Τίμο Μπεργκ. Προβάλλεται μεταγλωττισμένο.

Με Λένε Στέλιο

Ο Στέλιος, ένας νεαρός Έλληνας μετανάστης, φεύγει από την Ελλάδα για να εγκατασταθεί στη Σουηδία. Εκεί προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια ξένη κοινωνία, να εργαστεί και να επιβιώσει. Στην πορεία έρχεται αντιμέτωπος με τη μοναξιά, τον ρατσισμό και την αποξένωση, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια σχέση με μια Σουηδέζα. Η ταινία του Johan Bergenstråhle καταγράφει τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών της δεκαετίας του ’70, την εσωτερική τους πάλη ανάμεσα στη νοσταλγία της πατρίδας και την ανάγκη για μια νέα αρχή. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου ως Στέλιος, Μαρία Αντύπα, Ανδρέας Μπέλλης, Δέσποινα Τομαζάνη, Σάββας Τζανετάκης, Αναστάσιος Μαργέτης.

Βασισμένη στο βιβλίο «Μετανάστες» του πολυβραβευμένου συγγραφέα Θοδωρή Καλλιφατίδη. Βραβείο FIPRESCI στο Φεστιβάλ Βενετίας 1972.