Η Ρόουζ Μπερν στο βραβευμένο στη Μπερλινάλε «Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα» -που συνεχίζει να μαζεύει βραβεία-, δύο ταινίες τρόμου, η μία με την υπογραφή του Όσγκουντ Πέρκινς και το τρυφερό «Ρενουάρ» από την Ιαπωνία. Αυτές είναι οι έξι νέες ταινίες και η μία επανέκδοση που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα

Advertisement

Advertisement

Η Λίντα, σύζυγος, μητέρα και θεραπεύτρια, προσπαθεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα τη μυστηριώδη ασθένεια του παιδιού της -η κόρη της είναι συνδεδεμένη με μια ιατρική συσκευή-, τον απόντα σύζυγο που λείπει σε μακρινά επαγγελματικά ταξίδια, την εξαφάνιση μιας ασθενούς και την ολοένα εχθρικότερη σχέση με τον δικό της θεραπευτή.

Και σαν να μην φτάνουν όλα τα άλλα, μια μέρα καταρρέει το ταβάνι στο κεφάλι της και αναγκάζεται να εγκατασταθεί σε ένα άθλιο μοτέλ. Καθώς οι κρίσεις συσσωρεύονται -και μέσα από μια πορεία που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχολογικό δράμα και την μαύρη κωμωδία- η Λίντα χάνει την αίσθηση της πραγματικότητας, επιτρέποντας στον θεατή να δει τον κόσμο μέσα από τη δική της στρεβλή, απεγνωσμένη οπτική.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μέρι Μπρόνστεϊν, το φιλμ αποτελεί μια πρωτότυπη καταγραφή της γυναικείας αγωνίας και της νοητικής κατάρρευσης όταν η μητρότητα μετατρέπεται σε έναν ατελείωτο, αποπνικτικό μαραθώνιο φροντίδας. Η σκηνοθέτις περιγράφει πως αυτό που την ενδιέφερε ήταν να συλλάβει την ακατέργαστη, σωματική αίσθηση του φόβου ότι «όλα καταρρέουν -και φταις εσύ γι’ αυτό».

Μαζί της εμφανίζονται ο Κόναν Ο’Μπράιεν, σε ένα απρόσμενα δραματικό ρόλο που αποτελεί το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως ηθοποιού, ο A$AP Rocky σε ρόλο-έκπληξη και η Ντανιέλ ΜακΝτόναλντ. Η ταινία απέσπασε την Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου και το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για τη Ρόουζ Μπερν, η οποία έλαβε υποψηφιότητα στα Critics Choice Awards και στις Χρυσές Σφαίρες.

Ρενουάρ

Στο Τόκιο το καλοκαίρι του 1987, η Φούκι, ένα ξεχωριστό και ευαίσθητο εντεκάχρονο κορίτσι προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του πατέρα της. Καθώς η μητέρα της είναι απορροφημένη με τη δουλειά και την φροντίδα του συζύγου της, η Φούκι περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές παρατηρώντας και εξερευνώντας τον ενήλικο κόσμο γύρω της. Με τη δεύτερη μόλις μεγάλου μήκους ταινία της η Τσι Χαγιακάουα, στη στιλιστική παράδοση μεγάλων δημιουργών όπως ο Όζου και ο σύγχρονός μας Χιροκάζου Κόρε-Έντα, αλλά με μια ολότελα προσωπική γραφή, δημιουργεί ένα αινιγματικό χρονικό καθημερινότητας μοιρασμένο μαγικά ανάμεσα στην σκληρή πραγματικότητα και στην απελευθερωτική φαντασία σκιαγραφώντας μοναδικά την αποκάλυψη της ενήλικης ζωής στα μάτια ενός μικρού κοριτσιού και τη σταδιακή συμφιλίωσή του με την απώλεια.

Advertisement

Με τα λόγια της ίδιας της δημιουργού, το Ρενουάρ «συνιστά έναν ιμπρεσιονιστικό πίνακα φτιαγμένο από μικρές λεπτές πινελιές που μας καλεί να ανασύρουμε ή ακόμη και να ανακαλύψουμε εκ νέου ξεχασμένα συναισθήματα και εμπειρίες ζωής». Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Φεστιβάλ Καννών, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Τορόντο, Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι, Φεστιβάλ Μελβούρνης, Φεστιβάλ Εδιμβούργου, Φεστιβάλ Μανχάιμ, Φεστιβάλ Μπουσάν και στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα στο Φεστιβάλ του Σικάγο. Στην Ελλάδα έκανε πρεμιέρα στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Misericordia

Η επιστροφή του Ζερεμί στη γενέτειρά του για την κηδεία του πρώην αφεντικού του, του φούρναρη του χωριού, εξελίσσεται σταδιακά σε μια δίνη παραδοξότητας, αιματηρών μυστηρίων και απρόσμενων σεξουαλικών εξελίξεων. Όσο η προσωρινή παραμονή του νεαρού στο σπίτι της χήρας του εκλιπόντος παρατείνεται, τόσο περισσότερο αρχίζει να επισκιάζεται από μια μυστηριώδη εξαφάνιση, τις απειλητικές διαθέσεις ενός γείτονα και τις παρεξηγήσιμες προθέσεις ενός ιερέα.

Advertisement

Μέσα από μία ιστορία φόνου σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Γαλλίας, ο Αλέν Γκιροντί εξερευνά την καταπιεσμένη σεξουαλική επιθυμία και την θρησκευτική υποκρισία. Πρωταγωνιστούν οι Φελίξ Κισίλ, Κατρίν Φρο, Ζαν-Μπατίστ Ντιράν, Ζακ Ντεβελέ. Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος και ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία του 2024 από το Cahiers du Cinema.

Keeper

Ο Μάλκολμ και η Λιζ ταξιδεύουν στο απομονωμένο εξοχικό της οικογένειας του στο δάσος για να γιορτάσουν την πρώτη τους επέτειο. Αυτό που αρχίζει ως ρομαντικό σαββατοκύριακο παίρνει σκοτεινή τροπή όταν η απρόσμενη επίσκεψη του ξαδέλφου του Μάλκολμ και της φίλης του προκαλούν μια σειρά από τρομακτικά, ανεξήγητα γεγονότα. Η Λιζ αρχίζει να βλέπει οράματα γυναικών που ουρλιάζουν, παράξενα πλάσματα και φαντάσματα που στοιχειώνουν το σπίτι και το δάσος γύρω της. Όταν ο Μάλκολμ αποκαλύπτει το μακάβριο μυστικό της οικογένειάς του, η Λιζ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπερφυσική κληρονομιά τρόμου. Η ιστορία κορυφώνεται, καθώς η εκδίκηση και η παράνοια ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να διεκδικήσουν μία θέση στη ζωή του ζευγαριού. Σκηνοθεσία Όσγκουντ Πέρκινς (Longlegs, The Monkey). Με τους Τατιάνα Μασλάνι, Ροσίφ Σάδερλαντ, Μπίρκετ Τέρτον.

Advertisement

Άγια Νύχτα, Άγρια Νύχτα

Ένα σκοτεινό slasher ή αλλιώς, η απόλυτη αντι-Χριστουγεννιάτικη ταινία τρόμου, ριμέικ της ταινίας των 80s, Silent Night, Deadly Night.

Ένα παιδί γίνεται μάρτυρας της δολοφονίας των γονιών του από έναν άντρα που φοράει τη στολή του Άγιου Βασίλη. Τραυματισμένος ψυχικά και στοιχειωμένος από τις μνήμες, μεγαλώνοντας μετατρέπεται σε έναν άνδρα αποφασισμένο να τιμωρήσει όσους ευθύνονται για τον εφιάλτη της παιδικής του ηλικίας. Χρόνια αργότερα, φορά τη δική του κόκκινη στολή και ξεκινά ένα ανελέητο κυνήγι απονομής προσωπικής δικαιοσύνης σε μια πόλη που νομίζει πως τα Χριστούγεννα είναι μόνο χαρά και θαλπωρή. Σκηνοθεσία Μάικ Π. Νέλσον. Πρωταγωνιστεί ο Ρόχαν Κάμπελ.

Advertisement

Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς

Advertisement

Ο Κάρολος Ντίκενς μαγεύει τον μικρό γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την ιστορία του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που αλλάζει τη ζωή. Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, o Γουόλτερ περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του.

Η ζωή του Ιησού σε ένα animation, όπου στην πρωτότυπη εκδοχή έδωσαν τη φωνή τους οι Πιρς Μπρόσναν, Όσκαρ Άιζακ, Κένεθ Μπράνα και Ούμα Θέρμαν. Σκηνοθεσία Σεόνγκ-χο Γιανγκ.

Το Δέντρο που Πληγώναμε (1986)

Advertisement

Καλοκαίρι του 1960, σε ένα γραφικό μαστιχοχώρι της Χίου, δύο δεκάχρονα αγόρια έρχονται σε σύγκρουση λίγο πριν από το κλείσιμο του σχολείου για τις καλοκαιρινές διακοπές. Το ένα παιδί βοηθά τη μητέρα του στη συγκομιδή της μαστίχας, ενώ το άλλο αποφεύγει τη δική του, που τον κυνηγά να τον τιμωρήσει. Αργότερα, στα μέσα του καλοκαιριού, οι δυο φίλοι ξαναβρίσκονται τυχαία. Το καλοκαίρι που θα περάσουν διακόπτεται σύντομα από την έλευση του φθινοπώρου. Η ποιητή ταινία του Δήμου Αβδελιώδη προβάλλεται με αφορμή την επέτειο των 40 ετών από τη δημιουργία της.