Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» - Φωτογραφία Tanweer

Τα 31α Critics Choice Awards ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές σειρές.

Όσον αφορά το σινεμά, στην κορυφή της κούρσας βρίσκεται το supernatural action horror του Ράιαν Κούγκλερ «Sinners» -στην Ελλάδα με τίτλο «Αμαρτωλοί»- με 17 υποψηφιότητες (μόλις μία λιγότερη από τις 18 που είχε πάρει η ταινία «Barbie» πριν από δύο χρόνια).

Ακολουθεί το πολυσυζητημένο «One Battle After Another» (Μια μάχη μετά την άλλη) – η αμερικανική ταινία που έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές της χρονιάς- του Πολ Τόμας Άντερσον με 14 υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών οι πέντε στις κατηγορίες ερμηνείας για τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν, Τεγιάνα Τέιλορ, Τσέις Ινφίνιτι.

Το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το «Hamnet» της Κλόε Ζάο απέσπασαν από 11 υποψηφιότητες. Το «Marty Supreme» με τον Τίμοθι Σαλαμέ έλαβε 8 υποψηφιότητες και από επτά οι ταινίες «F1», «Sentimental Value» (Συναισθηματική Αξία) και «Wicked: For Good», αν και η Σίνθια Ερίβο έμεινε εκτός. Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου έλαβε τρεις υποψηφιότητες.

Όσο για τις τηλεοπτικές σειρές, το «Adolescence» βρίσκεται στην κορυφή με έξι υποψηφιότητες και ακολουθεί η σειρά «Nobody Wants This» με πέντε υποψηφιότητες και από τέσσερις οι σειρές «All Her Fault», «Death by Lightning», «Ghosts», «Hacks», «Severance», «The Diplomat» και «The Pitt».

Η τελετή απονομής, με οικοδέσποινα την Τσέλσι Χάντλερ, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου, στο Barker Hangar, στη Σάντα Μόνικα.

Ταινίες – Oι υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Jay Kelly

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Wicked: For Good

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Τίμοθι Σαλαμέ – Marty Supreme

Λεονάρντο Ντι Κάπριο – One Battle After Another

Τζόελ Έτζερτον -Train Dreams

Ίθαν Χοκ – Blue Moon

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Sinners

Βάγκνερ Μόουρα – The Secret Agent

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet

Ρόουζ Μπερν – If I Had Legs I’d Kick You

Τσέις Ινφίνιτι – One Battle After Another

Ρενάτε Ρέινσβε – Sentimental Value

Αμάντα Σέιφριντ – The Testament of Ann Lee

Έμμα Στόουν – Bugonia

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο ντελ Τόρο – One Battle After Another (Warner Bros.)

Τζέικομπ Ελόρντι – Frankenstein (Netflix)

Πολ Μέσκαλ – Hamnet (Focus Features)

Σον Πεν – One Battle After Another (Warner Bros.)

Άνταμ Σάντλερ – Jay Kelly (Netflix)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Sentimental Value

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ – Sentimental Value

Αριάνα Γκράντε – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Έιμι Μάντιγκαν – Weapons

Γούνμι Μοσάκου – Sinners

Τεγιάνα Τέιλορ – One Battle After Another

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another

Ράιαν Κούγκλερ – Sinners (Warner Bros.)

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο – Frankenstein (Netflix)

Τζος Σάφντι – Marty Supreme (A24)

Γιόακιμ Τρίερ – Sentimental Value (Neon)

Κλόε Ζάο – Hamnet

Ξενόγλωσση Ταινία

It Was Just an Accident

Left-Handed Girl

No Other Choice

The Secret Agent

Sirāt

Belén

Σειρές – Oι υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες

Δραματική Σειρά

Alien: Earth

Andor

The Diplomat

Paradise

The Pitt

Pluribus

Severance

Task

Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

Elsbeth

Ghosts

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Righteous Gemstones

The Studio

Μίνι Σειρά

Adolescence

All Her Fault

Chief of War

Death by Lightning

Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Dope Thief

Dying for Sex

The Girlfriend

Ξενόγλωσση Σειρά

Acapulco

Last Samurai Standing

Mussolini: Son of the Century

Red Alert

Squid Game

When No One Sees Us

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, Variety