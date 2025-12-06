Τα 31α Critics Choice Awards ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές σειρές.
Όσον αφορά το σινεμά, στην κορυφή της κούρσας βρίσκεται το supernatural action horror του Ράιαν Κούγκλερ «Sinners» -στην Ελλάδα με τίτλο «Αμαρτωλοί»- με 17 υποψηφιότητες (μόλις μία λιγότερη από τις 18 που είχε πάρει η ταινία «Barbie» πριν από δύο χρόνια).
Ακολουθεί το πολυσυζητημένο «One Battle After Another» (Μια μάχη μετά την άλλη) – η αμερικανική ταινία που έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές της χρονιάς- του Πολ Τόμας Άντερσον με 14 υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών οι πέντε στις κατηγορίες ερμηνείας για τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν, Τεγιάνα Τέιλορ, Τσέις Ινφίνιτι.
Το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το «Hamnet» της Κλόε Ζάο απέσπασαν από 11 υποψηφιότητες. Το «Marty Supreme» με τον Τίμοθι Σαλαμέ έλαβε 8 υποψηφιότητες και από επτά οι ταινίες «F1», «Sentimental Value» (Συναισθηματική Αξία) και «Wicked: For Good», αν και η Σίνθια Ερίβο έμεινε εκτός. Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου έλαβε τρεις υποψηφιότητες.
Όσο για τις τηλεοπτικές σειρές, το «Adolescence» βρίσκεται στην κορυφή με έξι υποψηφιότητες και ακολουθεί η σειρά «Nobody Wants This» με πέντε υποψηφιότητες και από τέσσερις οι σειρές «All Her Fault», «Death by Lightning», «Ghosts», «Hacks», «Severance», «The Diplomat» και «The Pitt».
Η τελετή απονομής, με οικοδέσποινα την Τσέλσι Χάντλερ, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου, στο Barker Hangar, στη Σάντα Μόνικα.
Ταινίες – Oι υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες
Καλύτερη Ταινία
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Jay Kelly
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Wicked: For Good
Α΄ Ανδρικός Ρόλος
Τίμοθι Σαλαμέ – Marty Supreme
Λεονάρντο Ντι Κάπριο – One Battle After Another
Τζόελ Έτζερτον -Train Dreams
Ίθαν Χοκ – Blue Moon
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Sinners
Βάγκνερ Μόουρα – The Secret Agent
Α΄ Γυναικείος Ρόλος
Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet
Ρόουζ Μπερν – If I Had Legs I’d Kick You
Τσέις Ινφίνιτι – One Battle After Another
Ρενάτε Ρέινσβε – Sentimental Value
Αμάντα Σέιφριντ – The Testament of Ann Lee
Έμμα Στόουν – Bugonia
Β΄ Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο ντελ Τόρο – One Battle After Another (Warner Bros.)
Τζέικομπ Ελόρντι – Frankenstein (Netflix)
Πολ Μέσκαλ – Hamnet (Focus Features)
Σον Πεν – One Battle After Another (Warner Bros.)
Άνταμ Σάντλερ – Jay Kelly (Netflix)
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Sentimental Value
Β΄ Γυναικείος Ρόλος
Ελ Φάνινγκ – Sentimental Value
Αριάνα Γκράντε – Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Έιμι Μάντιγκαν – Weapons
Γούνμι Μοσάκου – Sinners
Τεγιάνα Τέιλορ – One Battle After Another
Σκηνοθεσία
Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another
Ράιαν Κούγκλερ – Sinners (Warner Bros.)
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο – Frankenstein (Netflix)
Τζος Σάφντι – Marty Supreme (A24)
Γιόακιμ Τρίερ – Sentimental Value (Neon)
Κλόε Ζάο – Hamnet
Ξενόγλωσση Ταινία
It Was Just an Accident
Left-Handed Girl
No Other Choice
The Secret Agent
Sirāt
Belén
Σειρές – Oι υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες
Δραματική Σειρά
Alien: Earth
Andor
The Diplomat
Paradise
The Pitt
Pluribus
Severance
Task
Κωμική Σειρά
Abbott Elementary
Elsbeth
Ghosts
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Righteous Gemstones
The Studio
Μίνι Σειρά
Adolescence
All Her Fault
Chief of War
Death by Lightning
Devil in Disguise: John Wayne Gacy
Dope Thief
Dying for Sex
The Girlfriend
Ξενόγλωσση Σειρά
Acapulco
Last Samurai Standing
Mussolini: Son of the Century
Red Alert
Squid Game
When No One Sees Us
Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, Variety