Το American Film Institute ανακοίνωσε την περίφημη λίστα του με τις 10 καλύτερες ταινίες του 2025, όπως και τη λίστα με τις 10 καλύτερες σειρές της χρονιάς.

Το Top 10 του AFI αποτελεί βασικό δείκτη για τα Όσκαρ, καθώς η λίστα του συχνά συμπίπτει με αυτή της Ακαδημίας. Τόσο το 2024 όσο και το 2023, οι επιλογές του AFI συνέπεσαν με τις υποψηφιότητες για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στις οκτώ από τις 10 ταινίες.

Στη λίστα φιγουράρει η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, όπως επίσης, το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον Σον Πεν -ταινία που έχει αρχίσει να μαζεύει βραβεία-, το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, το «Hamnet» της Κλόε Ζάο, το supernatural action horror του Ράιαν Κούγκλερ «Sinners».

Επιπλέον, το AFI θα απονείμει Ειδικό Βραβείο στην ταινία του Ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, «It Was Just an Accident» (Ένα Απλό Ατύχημα»), που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών. Μερικές από τις ταινίες που έχουν λάβει στο παρελθόν το AFI Special Award είναι οι «The King’s Speech» (2010), «The Artist» (2011), «Roma» (2018), «Parasite» (2019), «Belfast» (2021) και «The Banshees of Inisherin» (2022).

To Top 10 των ταινιών του AFI για το 2025:

Avatar: Fire and Ash

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Jay Kelly

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Wicked: For Good

Ειδικό Βραβείο στην ταινία «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί

To Top 10 των σειρών του AFI για το 2025:

Adolescence (Netflix)

Andor (Disney+)

Death by Lightning (Netflix)

The Diplomat (Netflix)

The Lowdown (FX)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Severance (Apple TV)

The Studio (Apple TV)

Task (HBO Max)

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου, στο Four Seasons Hotel του Μπέβερλι Χιλς.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline