Το Netflix έκλεισε το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, τη συμφωνία για την εξαγορά του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού στούντιο Warner Bros Discovery, καθώς και του διάσημου brand HBO Max έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η επίσημη ανακοίνωση συγκλόνισε το Χόλιγουντ όπως μεταδίδει το BBC και τάραξε τη βιομηχανία όσον αφορά τα επόμενα βήματα της Warner Bros. Discovery, η οποία είναι εκτός των άλλων, μητρική εταιρεία του CNN.

Η εξαγορά αναμένεται να οδηγήσει σε ριζική αναδιάρθρωση της αμερικανικής κινηματογραφικής και μιντιακής βιομηχανίας, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από την επιτροπή ανταγωνισμού.

Ο γίγαντας του streaming έκανε την υψηλότερη προσφορά για να εξαγοράσει τον όμιλο, σε μια συναλλαγή στα 28 δολάρια ανά μετοχή. Η Wall Street Journal είχε γράψει ότι επίκειται η επισημοποίηση της συμφωνίας.

Η Paramount Skydance, υπό τη διεύθυνση του νέου διευθύνοντος συμβούλου του στούντιο David Ellison, είχε επιδιώξει να αποκτήσει το σύνολο της Warner Bros. Discovery με μια συναλλαγή αποκλειστικά σε μετρητά -είχε υποβάλει μια αρχική προσφορά για την αγορά ολόκληρης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων της, όπως το CNN, τον Οκτώβριο, αλλά η Warner Bros απέρριψε αυτή την κίνηση πριν βγει προς πώληση- ενώ τόσο η Netflix όσο και η Comcast υπέβαλαν προσφορές μόνο για το στούντιο και την πλατφόρμα streaming της εταιρείας.

Με τη Warner Bros Discovery (WBD), το Netflix θα αποκτήσει ένα τεράστιο κατάλογο ταινιών. Όπως ανέφεραν δημοσιεύματα, εάν Netflix και WBD καταλήξουν σε συμφωνία, θα είναι η μεγαλύτερη στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η χρηματιστηριακή αποτίμηση της Warner Bros Discovery ανέρχεται γύρω στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο αποκάλυψε την πληροφορία. Όμως το διοικητικό συμβούλιό της θα επιθυμούσε ένα ποσό γύρω στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια, πλην των χρεών.

Η μάχη του streaming και η συρρίκνωση της παραδοσιακής τηλεόρασης επιφέρουν μείζονα στρατηγική αναδιοργάνωση στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες του τομέα. Για να ανταγωνισθούν το Netflix και την Disney, οι ανταγωνιστές επιδιώκουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στο streaming και να βελτιώσουν τα έσοδά τους.

Σύμφωνα με τη New York Post, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξέφρασαν πρόσφατα την ανησυχία τους για την ενδεχόμενη εξαγορά της WBD από το Netflix. Όπως υποστηρίζουν, μια τέτοια εξαγορά θα έδινε στην πλατφόρμα για βίντεο κυρίαρχη θέση στην αμερικανική αγορά περιεχομένων.

«Ο νικητής θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται οι μεγαλύτερες ταινίες του Χόλιγουντ και το πώς θα προσαρμοσθούν σ’ αυτό οι διαφημιστές», σχολίασε ο Τζέρεμι Γκόλντμαν, αναλυτής στην εταιρεία ερευνών αγοράς Emarketer.

Στο podcast «The Town», ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον δήλωσε προ ημερών αντίθετος στην προοπτική της εξαγοράς επειδή οι επικεφαλής του Netflix θα ευνοούν την πλατφόρμα σε βάρος των κινηματογραφικών αιθουσών.

Ήδη, η Directors Guild of America (Ένωση Αμερικανών Σκηνοθετών) και η Cinema United, που εκπροσωπεί πάνω από 50.000 κινηματογράφους στις ΗΠΑ, εξέδωσαν δηλώσεις προειδοποιώντας ότι η συγχώνευση Netflix και WBD θα είχε σοβαρές συνέπειες για την κινηματογραφική βιομηχανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Variety, BBC

