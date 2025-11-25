Ο Τζέιμς Κάμερον έχει σκηνοθετήσει τις τρεις από τις έξι ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών και είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης που έχει καταφέρει αυτήν την τεράστια νίκη. Συνεπώς, η άποψη του «απόλυτου άρχοντα της κινηματογραφικής αίθουσας» έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όταν ρωτήθηκε από τον Μάθιου Μπελόνι του Puck News, για το podcast του The Ringer «The Town», σχετικά με το ενδεχόμενο το Netflix και η Paramount Pictures να καταθέσουν ανταγωνιστικές προσφορές για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, ο Κάμερον δεν μάσησε τα λόγια του.

Όπως είπε, ελπίζει να επικρατήσει η Paramount. Ο Κάμερον πιστεύει ότι η Warner Bros. Pictures θα βρισκόταν σε πολύ καλύτερα χέρια σε αυτή την περίπτωση.

Ο λόγος; Οι δημόσιες δηλώσεις του CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος, ο οποίος έχει πει ανοιχτά ότι το κοινό προτιμά να βλέπει ταινίες στο σπίτι. Όπως δήλωσε πρόσφατα, η κινηματογραφική εμπειρία είναι «μια ξεπερασμένη ιδέα».

«Νομίζω πως η Paramount είναι η καλύτερη επιλογή. Απολύτως. Το Netflix θα ήταν καταστροφή. Συγγνώμη, Τεντ, αλλά έλεος. Ο Σαράντος έχει δηλώσει δημόσια ότι οι ταινίες στις αίθουσες είναι νεκρές», σχολίασε δηκτικά ο Κάμερον για την επόμενη πιθανή μεγάλη συγχώνευση στο Χόλιγουντ, μετά την πρόσφατη εξαγορά της Paramount από την Skydance.

Όταν ο Μπελόνι του είπε ότι «τώρα υπόσχεται ότι θα στηρίξει τις αίθουσες αν εξαγοράσει τη Warner Bros.», ο Κάμερον χαρακτήρισε το σχόλιο ως «δόλωμα για αφελείς». «Θα βγάλουμε την ταινία για μία εβδομάδα ή δέκα μέρες. Θα προκριθούμε για τα Όσκαρ. Μια ταινία πρέπει να γίνεται για την αίθουσα, και τα Όσκαρ δεν σημαίνουν τίποτα για μένα αν δεν είναι για το σινεμά».

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει αν το Netflix πρέπει να λαμβάνει μέρος στα Όσκαρ, ο Κάμερον απάντησε πως δεν πρέπει, εκτός αν αλλάξει τη στρατηγική κυκλοφορίας του.

«Μόνο αν βγάλουν την ταινία σε τουλάχιστον 2.000 αίθουσες για έναν μήνα», όπως είπε.

Ο Κάμερον υπενθύμισε στον Μπελόνι ότι το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Avatar» πρόκειται να προβληθεί σε 7.500 οθόνες τον Δεκέμβριο. «Έλεος πια, εμείς θα βγούμε σε 7.500 αίθουσες», είπε ο Κάμερον για τον αριθμό των προβολών της δικής του ταινίας, σε σύγκριση με ό,τι κάνει το Netflix ώστε οι ταινίες του να πληρούν τα κριτήρια για τα Όσκαρ.

Από το 2015, το Netflix έχει προσπαθήσει σκληρά να κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ρίχνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια σε ταινίες όπως τα «Roma», «The Irishman», «Mank», «The Trial of the Chicago 7», «The Power of the Dog», «All Quiet on the Western Front», «Emilia Perez».

Φέτος, το Netflix αναμένεται να εισέλθει ξανά στην κούρσα, με τίτλους όπως τα «Frankenstein», «Train Dreams» και «Jay Kelly». Ωστόσο, κάθε μία από αυτές τις ταινίες είχε την ίδια σύντομη κυκλοφορία 2–3 εβδομάδων, κάποιες ακόμη λιγότερο, σε όχι περισσότερες από 400 αίθουσες.

Με πληροφορίες από worldofreel, theplaylist

