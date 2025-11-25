Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του θρυλικού franchise «Ο Εξορκιστής», σε μία «ριζικά νέα εκδοχή» του κλασικού έργου, με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, ο οποίος αναλαμβάνει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή.

Η πρώτη, κλασική πλέον ταινία του Γουίλιαμ Φρίντκιν που κυκλοφόρησε το 1973, δύο χρόνια μετά την έκδοση του μυθιστορήματος του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλέιτι «The Exorcist», αφηγείται την ιστορία μίας μητέρας, η οποία αναθέτει σε δύο καθολικούς ιερείς να κάνουν εξορκισμό στην 12χρονη κόρη της, που έχει κυριευθεί από δαίμονες. Με πρωταγωνίστριες την Έλεν Μπέρστιν και τη Λίντα Μπλερ, σε δύο ρόλους που έγραψαν ιστορία, η ταινία έκανε εισπράξεις 441 εκατομμύρια παγκοσμίως και απέσπασε δέκα υποψηφιότητες στα Όσκαρ.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο χαρούμενος που θα συμμετάσχει σε αυτή την ταινία του «Εξορκιστή», δήλωσε ο σκηνοθέτης («The Life of Chuck», «The Haunting of Hill House», «Midnight Mass») για τη Σκάρλετ Γιόχανσον.

Η Universal απέκτησε τα δικαιώματα μιας νέας τριλογίας του «Εξορκιστή» το 2021 έναντι 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα η ταινία «The Exorcist: Believer» με την επιστροφή της Μπέρστιν στον ρόλο της Chris MacNeil και νέους χαρακτήρες απέφερε μόλις 136 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Ο νέος «Εξορκιστής» θα διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν με την ταινία του 1973 και δεν αποτελεί σίκουελ της ταινίας «Believer», σύμφωνα με το Variety. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την πλοκή ή για το καστ, πέρα από το γεγονός ότι τα γυρίσματα θα γίνουν στη Νέα Υόρκη.

Η διάσημη ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην έβδομη ταινία του κινηματογραφικού franchise «Jurassic World» η οποία έφερε το καλοκαίρι στα ταμεία 868 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η Γιόχανσον έκανε πρόσφατα και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την αισιόδοξη δραμεντί «Eleanor the Great», με πρωταγωνίστρια την 95χρονη Τζουν Σκουίμπ. Ο νέος «Εξορκιστής» σηματοδοτεί την πρώτη ταινία τρόμου στην μακρά και επιτυχημένη καριέρα της.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline