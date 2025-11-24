Το νέο μυθιστόρημα του Jo Nesbo, που εκτυλίσσεται στις ΗΠΑ με πρωταγωνιστή ένα νέο ήρωα, το τρίτο βιβλίο «Wolf Hall» για τον Τόμας Κρόμγουελ και την αυλή του Ερρίκου Η’ με την υπογραφή της Χίλαρι Μαντέλ, αλλά και δύο αγαπημένοι Ιρλανδοί συγγραφείς διαφορετικής γενιάς, η Σάλλυ Ρούνεϋ και ο Κολμ Τομπίν. Επίσης στις νέες αφίξεις, «Οι ανάξιες» της Αγκουστίνα Μπαστερρίκα, «Η Αίθουσα του Παιχνιδιού» της Κλερ Νoρθ, ο Καρύλ Φερέ και ένα αίνιγμα αλά Σέρλοκ Χολμς με φόντο το Μικρονήσι, απέναντι από την Κέρκυρα.

Αυτά είναι τα δέκα νέα μυθιστορήματα ξένης λογοτεχνίας που επιλέξαμε από τις προθήκες των βιβλιοπωλείων σε μια ωραία βόλτα στην εκπνοή του Νοεμβρίου.

«Η Ώρα του λύκου» του Jo Nesbo (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη)

Ο Jo Nesbo αφήνει το παγωμένο Όσλο και τοποθετεί τη δράση του νέου μυθιστορήματος του στις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ του 2016 -«σε μια Αμερική που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού»-, ενώ παράλληλα, μάς συστήνει το νέο του αντιήρωα: Τον αντικομφορμιστή ντετέκτιβ Μπομπ Οζ.

Όταν δεν είσαι ωραίος και δεν έχεις ούτε χρήματα ούτε γοητεία, πρέπει να δουλέψεις πιο σκληρά από τον ανταγωνισμό. Τόσο απλό είναι. Αυτό λοιπόν κάνει ο Μπομπ Οζ -και ως ντετέκτιβ στην αστυνομία της Μινεάπολης και όταν φλερτάρει με γυναίκες. Ο Μπομπ Οζ δεν τα παρατάει ποτέ. Ούτε καν όταν τίθεται σε διαθεσιμότητα για βία στη δουλειά.

Όταν ο έμπορος όπλων Μάρκο Ντάντε πέφτει θύμα απόπειρας δολοφονίας, ο Μπομπ αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του αρχηγού της αστυνομίας. Υπάρχει κάτι που θυμίζει στον Μπομπ την υπόθεση που θα προτιμούσε να ξεχάσει.

«Ο Nesbo συνυφαίνει πολιτική και κοινωνικά ζητήματα με την πλοκή του εγκλήματος, αναβαθμίζοντας την ιστορία. (…) Αναλύει με ακρίβεια τις ΗΠΑ και η ανάλυση αυτή μετατρέπεται αποτελεσματικά σε μια ασυναγώνιστη αστυνομική ιστορία». Stavanger Aftenblad

Το βιβλίο, ο πρωτότυπος τίτλος του οποίου είναι «Minnesota» (στην αγγλική έκδοση «Wolf Hour»), κυκλοφορεί στις 4 Δεκεμβρίου.

«Ιντερμέτζο» της Σάλλυ Ρούνεϋ (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Μυρτώ Καλοφωλιά)

Στο νέο μυθιστόρημά της, η Ιρλανδή Σάλλυ Ρούνεϋ, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας (Κανονικοί Άνθρωποι, Συζητήσεις με φίλους, Όμορφε κόσμε, πού είσαι), στρέφει το βλέμμα σε δύο αδέλφια που έρχονται αντιμέτωπα με μια περίοδο βαθιάς απώλειας, προσωπικής μετάβασης και υπαρξιακής αναζήτησης.

Πέρα από το γεγονός ότι είναι αδέλφια, ο Πίτερ και ο Ίβαν Κούμπεκ ελάχιστα κοινά φαίνεται να έχουν μεταξύ τους. Ο Πίτερ είναι δικηγόρος στο Δουβλίνο, τριαντάρης, επιτυχημένος, άξιος και φαινομενικά άτρωτος. Όμως, μετά τον θάνατο του πατέρα τους, χρειάζεται υπνωτικά για να κοιμηθεί και πασχίζει να διαχειριστεί τη σχέση του με δύο πολύ διαφορετικές γυναίκες, την παντοτινή πρώτη του αγάπη, τη Σύλβια, και τη Ναόμι, μια φοιτήτρια που αντιμετωπίζει τη ζωή σαν μια μεγάλη φάρσα.

Ο Ίβαν είναι επαγγελματίας σκακιστής, είκοσι δύο ετών. Πάντα θεωρούσε τον εαυτό του κοινωνικά αδέξιο, μοναχικό, το αντίθετο από τον γοητευτικό και δημοφιλή μεγάλο του αδελφό. Διανύοντας τις πρώτες εβδομάδες του πένθους, ο Ίβαν γνωρίζει τη μεγαλύτερή του Μάργκαρετ, που κουβαλά το δικό της ταραχώδες παρελθόν, και συνδέονται ακαριαία και έντονα.

«Το πιο ώριμο και συγκινητικό βιβλίο της Ρούνεϋ μέχρι σήμερα… Το διάβασα σε κατάσταση έκστασης. Στις τελευταίες σελίδες δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου». Johanna Thomas-Corr, Sunday Times.

«Λονγκ Άιλαντ» του Κολμ Τομπίν (εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Μυρτώ Καλοφωλιά)

Άνοιξη του 1976. Η σαραντάχρονη πλέον Έιλις Λέισι, παντρεμένη με τον Ιταλό υδραυλικό Τόνι Φιορέλο και μητέρα δύο εφήβων, ζει σ’ ένα αδιέξοδο του Λονγκ Άιλαντ δίπλα στους δύο αδελφούς του συζύγου της και τους γονείς του. Ο γάμος της μοιάζει ολοένα και περισσότερο με συμβιβασμό, ενώ δεν έχει επιστρέψει στην Ιρλανδία εδώ και δύο δεκαετίες. Μια μέρα που ο Τόνι λείπει στη δουλειά, την επισκέπτεται ένας Ιρλανδός και της ανακοινώνει πως η γυναίκα του περιμένει το παιδί του άντρα της· ένα παιδί που απειλεί πως θα το παρατήσει στην πόρτα της.

«… Στην πατρίδα της, ωστόσο, κανένας άντρας δεν θα μπορούσε να πάρει ένα νεογέννητο και να το παραδώσει σε άλλο σπιτικό. Κάποιος σίγουρα θα τον έβλεπε. Κάποιος ιερέας ή ένας γιατρός ή ένας αστυνόμος θα τον ανάγκαζε να πάρει το παιδί πίσω. Εδώ όμως, σε αυτόν τον ήσυχο αδιέξοδο δρόμο, ο άντρας αυτός μπορούσε να αφήσει το βρέφος στα σκαλοπάτια της δίχως να τον προσέξει κανείς. Στ’ αλήθεια μπορούσε να το κάνει. Κι ο τρόπος που της μίλησε, τα σφιγμένα του δόντια, η αποφασιστικότητα στο βλέμμα του, την έπεισαν πως ό,τι της είχε πει το εννοούσε».

Μετά το μπεστ σέλερ «Μπρούκλιν», ο πολυβραβευμένος Κολμ Τομπίν (Η διαθήκη της Μαρίας, Νόρα Γουέμπστερ, Σπίτι με ονόματα, O μάγος), καθηγητής Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, πιάνει ξανά το νήμα της ζωής της αινιγματικής Έιλις Λέισι. Βιβλίο της χρονιάς σύμφωνα με τους: The Times, Irish Times, The Guardian, New Statesman, The Independent, The Observer, The New Yorker, The Economist, The Daily Telegraph και The Financial Times.

«Ο καθρέφτης και το φως» της Χίλαρι Μαντέλ (εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Καρολίνα Μέρμηγκα)

Η τριλογία «Wolf Hall» της Χίλαρι Μαντέλ (1952-2022) επιστρέφει πλέον ολοκληρωμένη. Με το τρίτο βιβλίο να κυκλοφορεί για πρώτη φορά στα ελληνικά, ο κόσμος του παντοδύναμου Τόμας Κρόμγουελ και της αυλής του Ερρίκου Η’ αποκαλύπτεται στην πιο πλήρη και συναρπαστική εκδοχή του, συμπληρώνοντας το έργο που χάρισε στη συγγραφέα δύο βραβεία Booker και αναδιαμόρφωσε το είδος του ιστορικού μυθιστορήματος.

Μάιος 1536. Η Ανν Μπολέιν είναι νεκρή. Καθώς το άψυχο κορμί της μεταφέρεται προς ταφή μέσα σε μια ξύλινη κασέλα, ο Κρόμγουελ αναδεικνύεται θριαμβευτής και συνεχίζει την άνοδό του προς την εξουσία και τον πλούτο, ενώ ο Ερρίκος Η΄ απολαμβάνει μέρες ευτυχίας με την τρίτη βασίλισσά του, την Τζέιν Σίμορ.

Ο Κρόμγουελ δεν έχει από πίσω του ούτε κάποια σπουδαία οικογένεια -ο πατέρας του ήταν σιδεράς- ούτε προσωπικό στρατό. Παρά τις εξεγέρσεις στο βασίλειο, τους προδότες να συνωμοτούν και την απειλή μιας εισβολής, ολόκληρη η Αγγλία βρίσκεται στα πόδια του, ώριμη για καινοτομίες και θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο οι εχθροί του κρύβονται στις σκιές, και το αναπόφευκτο ερώτημα παραμένει: για πόσο καιρό μπορεί να επιβιώσει κάποιος κάτω από το σκληρό βλέμμα του Ερρίκου;

Η πτώση του Τόμας Κρόμγουελ (1485-1540), ο οποίος είναι γνωστός από το -όχι ιδιαιτέρως κολακευτικό- πορτρέτο του που φιλοτέχνησε ο Χανς Χολμπάιν ο Νεότερος, που ανήκει στη συλλογή της National Portrait Gallery του Λονδίνου, υπήρξε ταχύτατη. Συνελήφθη στις 10 Ιουνίου, καταδικάστηκε χωρίς να του δοθεί η ευκαιρία απολογίας και εκτελέστηκε στις 28 Ιουλίου.

«Οι ανάξιες» της Αγκουστίνα Μπαστερρίκα (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Χριστίνα Θεοδωροπούλου)

Στον Οίκο της Ιερής Αδελφότητας, οι ανάξιες ζουν έγκλειστες, υπό το κράτος του ανελέητου μαστιγίου της Ηγουμένης. Πάνω από την Ηγουμένη, υπάρχει μόνο «Εκείνος», ο αθέατος και τρομακτικός άγνωστος, ο οποίος ασκεί απόλυτη εξουσία μέσα από τις σκιές.

Οι ανάξιες βράζουν μέσα στον θυμό και τη ζήλια και συνωμοτούν η μια εναντίον της άλλης, καθώς οι μέρες τους κυλούν μέσα σε μια βασανιστική αναμονή: ποια θα είναι η επόμενη εκλεκτή που θα πάρει το χρίσμα της Πεφωτισμένης και ποιες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν μια παραδειγματική τιμωρία; Μία από αυτές είναι και η νεαρή αφηγήτρια της ιστορίας, που, με κίνδυνο της ζωής της, καταγράφει κάθε βράδυ στο κρυφό της ημερολόγιο την απόλυτη φρίκη, τα βασανιστήρια, τις θυσίες και τις φρικιαστικές τελετές στο όνομα της φώτισης. Λίγο λίγο θα αρχίσει να ανασύρει μνήμες από μια εποχή πριν την κατάρρευση του πολιτισμού, προτού επιβληθεί η Ιερή Αδελφότητα ως το τελευταίο καταφύγιο. Και μια μέρα, θα εμφανιστεί η Λουσία.

Είναι κι αυτή ανάξια αλλά διαφέρει πολύ από τις υπόλοιπες. Και η παρουσία της μοιάζει να φέρνει μια αχτίδα ελπίδας μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Η πίστη, η εξουσία, οι μηχανισμοί της υποδούλωσης, η ίδια η φύση του ανθρωπισμού μας σε ένα φεμινιστικό μυθιστόρημα τρόμου, που διαδραματίζεται σε μία μετα-αποκαλυπτική εποχή και σε πρώτη ματιά θυμίζει -τηρουμένων των αναλογιών- το «The Handmaid’s Tale» της Μάργκαρετ Άτγουντ.

«Οι ανάξιες», τρίτο μυθιστόρημα της Αγκουστίνα Μπαστερρίκα (γενν. 1974, Μπουένος Άιρες) πρωτοκυκλοφόρησε στα ισπανικά το 2023 και έχει μεταφραστεί σε 14 γλώσσες. Το δεύτερο μυθιστόρημά της με τίτλο Εξαίσιο πτώμα (Εκδόσεις Πατάκη, 2022, μτφρ. Χριστίνα Θεοδωροπούλου) κυκλοφόρησε το 2017, μεταφράστηκε με εξαιρετική επιτυχία σε περισσότερες από 20 γλώσσες και τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με το βραβείο Clarín Novela στο Μπουένος Άιρες, καθώς και με το Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Φεστιβάλ ΛΕΑ, στην Αθήνα.

«Η Αίθουσα του Παιχνιδιού» της Κλερ Νoρθ (εκδόσεις Πόλις, μετάφραση Ειρήνη Οικονόμου)

Θα μπορούσε να είναι ένα καζίνο σαν όλα τα άλλα, όπου κανείς κερδίζει -ή χάνει- μια περιουσία σε όλα τα παιχνίδια που επινόησε ο νους του ανθρώπου: από το τάβλι έως το σκάκι. Εδώ όμως, στην αυστηρά φυλασσόμενη αίθουσα του πάνω ορόφου, δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο οι μυημένοι, οι ασυνήθιστα ταλαντούχοι παίκτες. Εδώ το μεγάλο παιχνίδι έχει ως αντικείμενο τους ανθρώπους, τα έθνη, την εξουσία, την ίδια την ιστορία. Οι παίκτες και οι παίκτριες στοιχηματίζουν τις μνήμες τους, τα προσόντα τους, την ανεξαρτησία τους, τη διάρκεια της ζωής τους. Όσο μεγαλύτερο είναι το διακύβευμα, τόσο πιο επικίνδυνοι και αμείλικτοι οι κανόνες του παιχνιδιού. Έως την τελική αναμέτρηση, με στόχο τον έλεγχο της Αίθουσας του Παιχνιδιού, που ισοδυναμεί με τον έλεγχο της ανθρωπότητας. Τρεις ιστορίες, η πρώτη εκ των οποίων εκτυλίσσεται στη Βενετία του 17ου αιώνα, η δεύτερη στην Μπανγκόκ το 1938 (το Gamehouse μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους) και η τρίτη, στη σύγχρονη Νέα Υόρκη.

«Σε μια εποχή με βιβλία όπως το Cloud Atlas του Ντέιβιντ Μίτσελ (εκδ. Μεταίχμιο) και Η ιστορία μιας θεραπαινίδας της Μάργκαρετ Άτγουντ (εκδ. Ψυχογιός), τα σύνορα μεταξύ των λογοτεχνικών ειδών είναι συχνά τεχνητά, είτε προσδιορίζονται από το μάρκετινγκ είτε από μια συγκαταβατική στάση απέναντι σε είδη που αδίκως θεωρούνται ελάσσονα», εξηγεί η συγγραφέας στην εφημερίδα Le Monde. «Αν αγαπώ ιδιαίτερα τη λογοτεχνία του φανταστικού και την επιστημονική φαντασία, είναι επειδή μας προσφέρουν μια μοναδική δυνατότητα να περιγράψουμε ταυτοχρόνως θεμελιώδη ανθρώπινα προβλήματα σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, ενδεχομένως επινοημένες ή πειραγμένες. Χρησιμοποιώ σε μεγάλο βαθμό μοτίβα και αφηγηματικούς τρόπους υπερφυσικούς, για να αποφύγω τον κίνδυνο να θεωρήσουν οι αναγνώστες ότι βρίσκονται μπροστά σ’ ένα ντοκιμαντέρ. Ωστόσο, αν η προοπτική που ανοίγω επιτρέψει επίσης στους αναγνώστες να σκεφτούν τι συμβαίνει με τα μιντιακά μονοπώλια, την εξωφρενική ισχύ του λόμπι των πετρελαϊκών εταιρειών, ή την υποχώρηση των δημοκρατικών θεσμών, αυτό θα με ικανοποιούσε πλήρως».

Κλερ Νορθ (Οι πρώτες δεκαπέντε ζωές του Χάρι Όγκοστ, στα ελληνικά, εκδ. Αλεξάνδρεια), είναι το ψευδώνυμο της Catherine Webb, η οποία γεννήθηκε το 1986 στο Λονδίνο. Σπούδασε Ιστορία στο London School of Economics και θέατρο στη Royal Academy of Dramatic Art. Η Catherine Webb έχει χρησιμοποιήσει επίσης και το ψευδώνυμο Kate Griffin. Έχει λάβει μεταξύ άλλων, τα βραβεία Carnegie Medal, World Fantasy Award και John W. Campbell Memorial Award.

«Το τελευταίο πρόβλημα» του Αρτούρο Πέρεθ-Ρεβέρτε (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Τιτίνα Σπερελάκη)

Ιούνιος του 1960. Μια καταιγίδα κρατάει απομονωμένους στο ειδυλλιακό Μικρονήσι, απέναντι από την Κέρκυρα, εννιά ενοίκους του μικρού τοπικού ξενοδοχείου. Τίποτα δεν προμηνύει αυτό που πρόκειται να συμβεί: η Ίντιθ Μάντερ, μια διακριτική Αγγλίδα τουρίστρια, βρίσκεται νεκρή στο περίπτερο της παραλίας. Αυτό που μοιάζει με αυτοκτονία κρύβει ύποπτες ενδείξεις, ορατές μόνο στον Χόπαλονγκ Μπάζιλ, πάλαι ποτέ γνωστό ηθοποιό που κάποτε ερμήνευσε στην οθόνη τον πιο διάσημο ντετέκτιβ όλων των εποχών. Συνηθισμένος να εφαρμόζει στον κινηματογράφο τις συμπερασματικές ικανότητες του Σέρλοκ Χολμς, είναι ο μόνος που μπορεί να διαλευκάνει τι κρύβει πραγματικά αυτό το κλασικό αίνιγμα κλειστού δωματίου. Σ’ ένα νησί από όπου κανείς δεν μπορεί να φύγει και κανείς δεν μπορεί να έρθει, αναπόφευκτα όλοι θα καταλήξουν τελικά ύποπτοι σ’ ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα-πρόβλημα όπου η αστυνομική λογοτεχνία αναμειγνύεται με εντυπωσιακό τρόπο με τη ζωή.

Το τελευταίο πρόβλημα του σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, δημιουργού του θρυλικού Σέρλοκ Χολμς, δίνει τον τίτλο στο νέο μυθιστόρημα του Αρτούρο Πέρεθ-Ρεβέρτε, που, «σαν παλιός Ισπανός μπάρμαν εκλεπτυσμένος και κομψός που καμιά φορά μεθοκοπούσε παρέα με τον Κόρτο Μαλτέζε», στήνει ένα αίνιγμα κλειστού δωματίου.

Τα έργα του κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Πατάκη και έως σήµερα έχουν εκδοθεί τα εξής: O δάσκαλος της ξιφασκίας, O πίνακας της Φλάνδρας, H λέσχη «Δουμάς» ή Η σκιά του Ρισελιέ, To αίνιγμα της Σεβίλλης, O ναυτικός χάρτης, Η βασίλισσα του Νότου, Ο λοχαγός Αλατρίστε, Η καθαρότητα του αίματος, O ήλιος της Μπρέντα, O ζωγράφος των μαχών, Το χρυσάφι του βασιλιά, Το κίτρινο γιλέκο, Κουρσάροι της Ανατολής, Το τανγκό της Παλιάς Φρουράς, H υπομονή του ελεύθερου σκοπευτή, Καλοί άνθρωποι σε σκοτεινούς καιρούς, Φαλκό, Ο Ουσάρος, Εύα, Σαμποτάζ, Ο Ιταλός, Το τελευταίο πρόβλημα. Από το 2003 είναι µέλος της Βασιλικής Ισπανικής Ακαδηµίας (Real Academia Espanola).

«Το παγωμένο ποτάμι» της Άριελ Λόχον (εκδόσεις Κλειδάριθμος, μετάφραση Χριστίνα Σωτηροπούλου)

Μέιν, 1789: Όταν ο ποταμός Κένεμπεκ παγώνει και το πτώμα ενός άνδρα εγκλωβίζεται στον πάγο, η Μάρθα Μπάλαρντ καλείται να το εξετάσει για να προσδιορίσει την αιτία θανάτου. Ως μαία και θεραπεύτρια, καταγράφει στο ημερολόγιό της κάθε γέννηση και κάθε θάνατο, κάθε έγκλημα και κάθε καταστροφή που συμβαίνει στην κλειστή κοινωνία του Χάλογουελ. Μήνες νωρίτερα, η Μάρθα κατέγραψε τις λεπτομέρειες ενός βιασμού που φαίνεται να διέπραξαν δύο από τους πιο αξιοσέβαστους άνδρες της πόλης – και ο ένας από αυτούς μόλις βρέθηκε νεκρός. Αλλά όταν ένας γιατρός αποφαίνεται ότι ο θάνατος επήλθε από ατύχημα, η Μάρθα αναγκάζεται να πραγματοποιήσει τη δική της έρευνα.

Για έναν ολόκληρο χειμώνα, καθώς η δίκη πλησιάζει, και οι ψίθυροι και οι προκαταλήψεις ολοένα και πληθαίνουν, η Μάρθα αναζητά πεισματικά την αλήθεια. Το ημερολόγιό της, που εμπλέκει στην υπόθεση αγαπημένα της πρόσωπα, βρίσκεται σύντομα στο επίκεντρο του σκανδάλου, και η Μάρθα καλείται να επιλέξει στρατόπεδο. Μία αφανής ηρωίδα που αρνήθηκε να αποδεχθεί κάτι λιγότερο από τον θρίαμβο της δικαιοσύνης, σε μια εποχή που οι γυναίκες έπρεπε να κρατούν το στόμα τους κλειστό.

«Όσοι αγαπούν την Κλερ Φρέιζερ του Outlander θα απολαύσουν τη Μάρθα της Άριελ Λόχον, που είναι γενναία και δεν μασάει τα λόγια της όταν θέλει να προστατεύσει τους αθώους… εντυπωσιακό». –The Washington Post

Μπεστ σέλερ των New York Τimes, υποψήφιο στα Βραβεία Goodreads Choice 2024 ως το καλύτερο ιστορικό μυθιστόρημα, το βιβλίο είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ζωή και το ημερολόγιο της Μάρθα Μπάλαρντ (1735 – 1812), μιας διάσημης μαίας του 18ου αιώνα, η οποία αψήφησε το νομικό σύστημα και έγραψε το όνομά της στην αμερικανική ιστορία.

«Γκρινταντράπ» του Καρύλ Φερέ (εκδόσεις Άγρα, μετάφραση Αργυρώ Μακάρωφ)

«Ολόκληρος ο κόλπος έχει μαυρίσει από τα κητώδη, ενώ τα δεκάδες πλοία που τα είχαν κυνηγήσει μέχρι εκεί σχηματίζουν συμπαγή κλοιό στην πλάτη τους, αδιαπέραστο, και για τα σόναρ τους τρομακτικό· οι άνθρωποι πάνω στα πλοία χτυπούν τα κήτη μέσα σ’ ένα πανηγυρικό πανδαιμόνιο, κουδουνίζουν καμπάνες και ροκάνες, φυσούν με σφυρίχτρες και μπουρούδες, σπρώχνοντας τα ζώα να φύγουν μπροστά και, σε λίγο, να ξεβραστούν στην ακτή όπου τα περιμένουν οι εκτελεστές».

Ανάμεσα στα πτώματα αυτού του πατροπαράδοτου κυνηγιού του γκρινταντράπ επιπλέει το σώμα του ηλικιωμένου οργανωτή της μεγάλης σφαγής των γιγάντιων θηλυκών ζώων, καλυμμένο με παράξενες πληγές. Διαδίδονται οι πιο τρελές φήμες. Τί δουλειά έχουν στο νησί οι δύο στρατευμένοι οικολόγοι της Sea Shepherd, του ορκισμένου εχθρού τους; Όντως τους ξέβρασε εκεί ο τυφώνας; Για τον Σαίρεν Μπαρεντσεν, τον αρχηγό της αστυνομίας, ξεκινάει ένας αγώνας ενάντια στο χρόνο, αν θέλει να προλάβει να μην εξαπλωθεί η μόλυνση της βίας των στοιχείων της φύσης μέχρι τους ανθρώπους.

«Δυνατό, τεκμηριωμένο, μαχητικό, ονειρικό. Μια punk λογοτεχνία που ταρακουνά άγρια τον αναγνώστη της.» – Le Point

Με αφορμή την έκδοση του νέου βιβλίου του, αυτό το «συναρπαστικό οικολογικό θρίλερ, γεμάτο οργή και γοητεία», ο Καρύλ Φερέ συναντά τους Έλληνες αναγνώστες την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 7.00 μ. μ., στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης (Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα), όπου θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο, κριτικό βιβλίου Μανώλη Πιμπλή και τον εκδότη Σταύρο Πετσόπουλο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με διαδοχική μετάφραση. Είσοδος ελεύθερη.

«Η μόνη που απέμεινε» του Riley Sager (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Κέλλη Κρητικού)

Μπορεί οι φόνοι της οικογένειας Χόουπ να είναι πλέον ένα τραγούδι που ακούγεται στα σχολικά προαύλια, όταν όμως συνέβησαν, μια αιματοβαμμένη νύχτα του 1929, συγκλόνισαν την ακτή του Μέιν. Αν και οι περισσότεροι υποθέτουν ότι πίσω από τους φόνους κρυβόταν η δεκαεπτάχρονη Λενόρα –μία φιγούρα τύπου Λίζι Μπόρντεν– η αστυνομία δεν κατάφερε ποτέ να το αποδείξει. Η Λενόρα αρνήθηκε την ενοχή.

Τώρα βρισκόμαστε στο 1983, και η Κιτ ΜακΝτίρι καταφτάνει στο μαραζωμένο Χόουπς Εντ για να αναλάβει τη φροντίδα της Λενόρας, που καθηλωμένη σε αμαξίδιο δεν μπορεί πια να μιλήσει και ο μόνος τρόπος επικοινωνίας της με την Κιτ είναι μια παλιά γραφομηχανή. Μια νύχτα, η Λενόρα χρησιμοποιεί τη γραφομηχανή για να κάνει μια δελεαστική πρόταση: να πει στην Κιτ τα πάντα. Καθώς η Κιτ βοηθάει τη Λενόρα να γράψει τα γεγονότα που οδήγησαν στο μακελειό, αποκαλύπτεται ότι πολλά πράγματα έχουν μείνει κρυφά. Σιγά σιγά η Κιτ αρχίζει να υποψιάζεται ότι η Λενόρα μπορεί να μη λέει όλη την αλήθεια -και ότι η φαινομενικά άκακη γυναίκα την οποία φροντίζει ίσως να είναι πολύ πιο επικίνδυνη απ’ όσο νόμιζε. Μια ιστορία που στην αρχή τουλάχιστον, θυμίζει κλασικά έργα του είδους όπως «Η Πτώση του Οίκου των Άσερ» και η «Ρεβέκκα».

Το πρώτο μυθιστόρημα του Ράιλι Σάγκερ (ψευδώνυμο του Todd Ritter) Final Girls κυκλοφορεί σε παραπάνω από 35 χώρες και έχει τιμηθεί με το ITW Thriller Award for Best Hardcover Novel. Ζει στο Πρίνστον του Νιου Τζέρσι.