Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών, ο ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μια από τις πιο διακριτές και καθοριστικές μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων.

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος γεννήθηκε το 1939 στην Πάτρα. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα αλλά πολύ νωρίς στράφηκε στη λογοτεχνία. Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα, όπου για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε την ευθύνη του Τομέα Εκδόσεων & Ιστορικού Αρχείου, της έκδοσης του πολιτιστικού περιοδικού της Εμείς, ενώ υπήρξε και διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας.

Advertisement

Advertisement

Η συμβολή του στη μελέτη της νεοελληνικής ποίησης υπήρξε καθοριστική. Οι βιβλιογραφίες και οι φιλολογικές του μελέτες για τον Καβάφη και τον Σεφέρη θεωρούνται σήμερα υποδειγματικές, όχι μόνο για την πληρότητα και την ακρίβειά τους, αλλά και για την κριτική τους διαύγεια. Αντίστοιχα σημαντική υπήρξε η εργασία του για τον Κατσίμπαλη, τον Σικελιανό, τον Ελύτη, τον Μανόλη και τη Νόρα Αναγνωστάκη, τον Αλέξανδρο Κοτζιά και άλλες κεντρικές μορφές της νεοελληνικής γραμματείας.

Παράλληλα, η ποιητική του παραγωγή συνόδευε αθόρυβα το κριτικό του έργο. Ως κριτικός βιβλίου συνεργάστηκε με τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, ενώ τα κείμενά του δημοσιεύτηκαν στα σημαντικότερα λογοτεχνικά περιοδικά των τελευταίων δεκαετιών.

Η παρουσία του στους θεσμούς υπήρξε εξίσου ουσιαστική. Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, συμμετείχε ενεργά στη λειτουργία της, εισηγούμενος την εισδοχή νέων μελών και στηρίζοντας με συνέπεια τον ρόλο της στην πνευματική ζωή του τόπου. Υπηρέτησε επίσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, σε επιτροπές κρατικών βραβείων και σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων και συμποσίων.

Το 2006 ανακηρύχτηκε επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 2010 του Πανεπιστημίου Πατρών και το 2023 του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Χρημάτισε αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και Πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου Φίλων του Μανόλη Αναγνωστάκη.

Υπήρξε μέλος της Κριτικής Επιτροπής των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων και της Κριτικής Επιτροπής του περιοδικού Διαβάζω.

Το 2015 βραβεύθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου του, το 2021 με το Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο του ηλεκτρονικού περιοδικού Αναγνώστης, το 2022 με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς Βασίλης Μιχαηλίδης του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής της Κύπρου και με το Βραβείο Ζαν Μορεάς του Γραφείου Ποιήσεως και το 2026 με το Ειδικό Βραβείο Καβάφη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καβάφεια 2026.

Advertisement

Μενδώνη: Προσωπικότητα με ιδιαίτερο κύρος, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος αφήνει ένα βαθύ και μεγάλο έργο

Πληροφορούμενη την απώλεια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, η οποία στερεί τα ελληνικά Γράμματα από έναν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους τους. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος θεράπευσε, σχεδόν, όλα τα είδη της γραμματείας μας, καταλείποντάς μας ένα μεγάλο έργο στην ποίηση, την κριτική, την βιβλιογραφική τεκμηρίωση, το δοκίμιο, την επιφυλλιδογραφία. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος συνδύασε, με σπάνιο τρόπο, την βαθιά γνώση και αγάπη για τη λογοτεχνία με την ακαταπόνητη δουλειά, χωρίς την παραμικρή επιδίωξη προβολής. Υπηρέτησε πολυσχιδώς τα Γράμματα, ως αντιπρόεδρος του τότε Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, ως μέλος, επί σειρά ετών, των επιτροπών λογοτεχνικών βραβείων, αλλά και με την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στη διοργάνωση των Καβαφείων, από το 1984 μέχρι σήμερα, για την οποία είχα την ιδιαίτερη τιμή να του απονείμω το ειδικό βραβείο «Καβάφη», πριν από λίγους μόλις μήνες. Προσωπικότητα, με ιδιαίτερο κύρος, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος αφήνει ένα βαθύ και μεγάλο έργο, αλλά και ένα σπανιότατο και καθόλα αξιομίμητο παράδειγμα της διά βίου αφοσίωσης του, στα Γράμματα.

Advertisement

Στην οικογένειά του, τους ομοτέχνους του και τους πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».