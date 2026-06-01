Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Ποιος επέβαλε το μέτρημα του χρόνου; Για ποιο λόγο πρέπει να μετράμε τον χρόνο όπως προστάζουν οι κυβερνήσεις, οι κοινωνίες, οι νόμοι, η Ιστορία; Μπορεί ν’ απελευθερωθεί ο χρόνος; Εκεί που περνούν εκατό μέρες για κάποιους, να περνούν εκατό χρόνια για άλλους;»

Ψυχολογικά θρίλερ, ανεπίδοτες επιστολές αγάπης, murder mystery, λαβύρινθοι τρόμου, αλλά και ένα ιστορικό μυθιστόρημα που διαδραματίζεται επί ελληνικού εδάφους το μακρινό 1923. Το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ -μαζί με τις μικρές παρενθέσεις του άχρονου χρόνου- και το υποδεχόμαστε με πέντε νέα βιβλία.

Advertisement

Advertisement

«Παράξενες εικόνες» του Uketsu (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Αντώνης Καλοκύρης)

Μια σειρά από σκίτσα που έφτιαξε μια νεαρή εγκυμονούσα πριν πεθάνει, η ζωγραφιά ενός μικρού παιδιού στην οποία μια γκρίζα μουτζούρα καλύπτει το χαμόγελο του, τα απελπισμένα σχέδια ενός θύματος δολοφονίας στις τελευταίες του στιγμές -όλα μια ανατριχιαστική προειδοποίηση που αποκαλύπτει κατά περίπτωση ένα μακάβριο μυστικό, «κρυμμένο σε κοινή θέα».

«Ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα τρόμου… Σε κάθε σημείο της αφήγησης, προκύπτουν νέα ερωτήματα, ανατροπές και αποκαλύψεις, με αποτέλεσμα η αγωνία να παραμένει αμείωτη μέχρι τέλους», γράφουν οι The New York Times για το βιβλίο του αινιγματικού όσο και πολυσχιδούς Uketsu, που έφτασε στη βραχεία λίστα των British Book Awards.

Οι «Παράξενες εικόνες» -δεύτερο μυθιστόρημα του μετά το «Strange Houses» και πρώτο που μεταφράστηκε στα αγγλικά- πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ιαπωνία το 2022 και έχουν εκδοθεί σε περισσότερες από 35 χώρες. Η ταυτότητα του Ιάπωνα Uketsu παραμένει άγνωστη, καθώς εμφανίζεται διαδικτυακά πάντα ντυμένος στα μαύρα, φορώντας μια λευκή μάσκα και αλλοιώνοντας τη φωνή του.

«Γράμματα του Ομάρ στη μελλοντική του σύζυγο» της Rene Karabash (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Σπύρος Παππάς)

Εχθές το βράδυ σ’ ονειρεύτηκα. Πώς ήμουν σίγουρος ότι ήσουνα εσύ; Είχες σκούρα καστανά μαλλιά και σε λάτρευα. Το βασικό που θυμάμαι είναι ότι μιλούσες για κάποιους πλανήτες, τους οποίους μου έδειχνες, κι εγώ ξαπλωμένος αναπαυτικά στη μαύρη τρύπα μου σε άκουγα καθώς ο Γαλαξίας κατέβαινε εντελώς κοντά, πάνω απ’ τα κεφάλια μας, και μάλιστα εσύ άπλωνες το δάχτυλό σου στο ζεστό του γάλα χωρίς κακάο. Κι αυτό κύλησε σε όλα σου τα δάχτυλα, εσύ έβαλες τα γέλια και τα έγλειψες το ένα μετά το άλλο. Αργά. Έπειτα είπες τ’ όνομά σου, το οποίο όμως δεν μπόρεσα ν’ ακούσω. Θεέ μου. Εσύ είσαι, στ’ αλήθεια; Συστηθήκαμε για τελευταία φορά και ήξερα ότι θα ψιθυρίσεις πολλές φορές ακόμα τ’ όνομά σου στ’ αυτί μου, ειδικά όταν με αποκαλείς με τούτο. Σ’ αγαπώ, όπως αγαπώ τη λατινοαμερικάνικη ποίηση, τα πλήθη μπροστά στα θέατρα και το άρωμα που έχουν οι χυλοπίτες με βούτυρο και τυρί. (απόσπασμα από το βιβλίο).

Advertisement

Ένας άντρας που ονομάζεται Ομάρ γράφει και στέλνει γράμματα στη μελλοντική του σύζυγο, την οποία δεν έχει γνωρίσει ακόμη και την οποία δεν ξέρει. Δεν ξέρει πότε και πού θα εμφανιστεί στη ζωή του, δεν ξέρει πώς μοιάζει και αν έχει γεννηθεί. Τότε πού ακριβώς στέλνει αυτά τα γράμματα; Τα λαμβάνει κανείς; Θα πάρει απάντηση;

Σε αυτό το σύντομης έκτασης κείμενο, που ισορροπεί μεταξύ επιστολικής ποίησης και πρόζας, η Βουλγάρα συγγραφέας και ηθοποιός Ρενέ Καραμπάς (ή Ιρένα Ιβανόβα) -το βιβλίο της οποίας «Ορκισμένη» ήταν στη βραχεία λίστα για το International Booker 2026- αποτυπώνει με λυρισμό πόσο ο έρωτάς μας για έναν άλλο άνθρωπο μοιάζει με τη στάση μας απέναντι σε έναν επινοημένο θεό, και λειτουργεί τελικά ως καθρέφτης στραμμένος προς τον ίδιο μας τον εαυτό.

«Εμείς» του Μανουέλ Βίλας (εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Νάννα Πανανικολάου)

Advertisement

Ποιος επέβαλε το μέτρημα του χρόνου; Για ποιο λόγο πρέπει να μετράμε τον χρόνο όπως προστάζουν οι κυβερνήσεις, οι κοινωνίες, οι νόμοι, η Ιστορία; Μπορεί ν’ απελευθερωθεί ο χρόνος; Εκεί που περνούν εκατό μέρες για κάποιους, να περνούν εκατό χρόνια για άλλους; (απόσπασμα από το βιβλίο).

Η Ιρένε πιστεύει ότι έζησε τον τέλειο γάμο με τον Μαρθέλο. Χρόνια απόλυτης αφοσίωσης, πάθους και ευτυχίας. Η σχέση τους εξέπληττε και πολλές φορές προβλημάτιζε τον κύκλο τους· ήταν ένα ζευγάρι που ζούσε μονάχα ο ένας για τον άλλον. Κάθε τους μέρα ήταν σαν την πρώτη φορά. Με τον θάνατό του ο κόσμος της θρυμματίζεται. Για να μπορέσει να προχωρήσει θα ανακαλύψει έναν ασυνήθιστο τρόπο να συνεχίσει να ζει πλάι του. Μια επιλογή που τη φέρνει στα πρόθυρα της εμμονής.

Το μυθιστόρημα του πολυβραβευμένου Ισπανού ποιητή και πεζογράφου που απέσπασε το Βραβείο Nadal 2023, είναι μια ιστορία που εξερευνά τα όρια του έρωτα και τα βάθη ενός γυναικείου ψυχισμού παγιδευμένου σε μια επικίνδυνη ουτοπία, «Ένα βιβλίο για τη μοναξιά όσων μένουν πίσω, αλλά και για την κατασκευή μιας κοινής ταυτότητας που επιβιώνει της απουσίας», σύμφωνα με την El País.

Advertisement

«Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» του Πάνου Δημάκη (εκδόσεις Διόπτρα)

Η αληθινή ιστορία της δολοφονίας του Ιταλού στρατηγού Ενρίκο Τελλίνι και άλλων τεσσάρων μελών της ιταλικής ομάδας που συμμετείχε στη Διεθνή Επιτροπή για τη χάραξη της ελληνοαλβανικής μεθορίου το καλοκαίρι του 1923, στον δρόμο Κακαβιάς-Ιωαννίνων, έναν μήνα μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, ήταν ένα γεγονός που συντάραξε την Ευρώπη και οδήγησε στον βομβαρδισμό και την κατάληψη της Κέρκυρας από τους Ιταλούς.

Ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης (γνωστός στο ευρύ κοινό, πέραν των βιβλίων του, από τον «ρόλο» του ως Γεράκι στην εκπομπή γνώσεων «The Chase») καταγράφει στο ιστορικό μυθιστόρημα του ένα από τα πιο μυστηριώδη εγκλήματα στην ιστορία της Ελλάδας, που είχε ως αποτέλεσμα ένα απίστευτο πολιτικό και διπλωματικό θρίλερ.

Advertisement

Ιμπεριαλιστές, πρόσφυγες, μάγοι, κατάσκοποι και αριστοκράτες, πρωταγωνιστούν σε μια περιπέτεια που διαδραματίζεται από τα βουνά της Ηπείρου έως την κοσμοπολίτικη Κέρκυρα κι από τη Μικρά Ασία στη Ρώμη, μια ιστορία για την Ιστορία που επαναλαμβάνεται και αφήνει απροστάτευτους τους αθώους και αδύναμους, μέσα από τα μάτια των πραγματικών πρωταγωνιστών αλλά και της κερκυραϊκής οικογένειας Ξιφογένη.

Advertisement

«Σάρκα» του Ντέιβιντ Σόλοϊ (εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Βάσια Τζανακάρη)

Ο Ίστβαν μεγαλώνει στην Ουγγαρία, ντροπαλός και απομονωμένος, έχοντας αποξενωθεί από τους συνομηλίκους του. Βρίσκει παρηγοριά στο πρόσωπο της γειτόνισσάς του, μιας παντρεμένης γυναίκας κοντά στην ηλικία της μητέρας του. Αυτές οι συναντήσεις όμως εξελίσσονται σε μια μυστική σχέση που ο ίδιος δυσκολεύεται να κατανοήσει.



Μια σειρά τραγικών γεγονότων θα τον στιγματίσει για πάντα, οδηγώντας τον σε μια ζωή καθορισμένη από την καλοσύνη -ή την ιδιοτέλεια- των αγνώστων. Καθώς τα χρόνια περνούν, ο Ίστβαν παλεύει να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που αλλάζει. Σημαδεμένος από τραύματα που δεν έχουν επουλωθεί και από ρόλους που δεν επέλεξε, θα βρεθεί από τη φτώχεια στην παρέα της πλούσιας ελίτ του Λονδίνου. Οι αντικρουόμενες παρορμήσεις του για αγάπη, οικειότητα, κύρος και χρήμα τού χαρίζουν αδιανόητα πλούτη, μέχρι που απειλούν να τον καταστρέψουν ολοκληρωτικά.

Tο μυθιστόρημα που χάρισε στον Ούγγρο-Βρετανό συγγραφέα το Booker Prize 2025, το περίβλεπτο λογοτεχνικό βραβείο που απονέμεται κάθε χρόνο σε μυθιστορήματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα. Ο Σόλοϊ, ο οποίος είχε ξαναβρεθεί στη βραχεία λίστα του Booker το 2016, έχει αποκαλύψει σε άρθρο του στον Guardian ότι το Flesh «γεννήθηκε στη σκιά της αποτυχίας» -το φθινόπωρο του 2020 εγκατέλειψε ένα μυθιστόρημα στο οποίο εργαζόταν επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, νιώθοντας ότι δεν λειτουργούσε.

Advertisement

«Playlist» του Sebastian Fitzek (εκδόσεις Διόπτρα, μετάφραση Ειρήνη Γεούργα)

Η μουσική είναι η ζωή της. Δεκαπέντε τραγούδια δείχνουν πόση της απομένει. Πριν από έναν μήνα, η δεκαπε­ντάχρονη Φελίνε Γιάγκοβ εξαφα­νίστηκε, χωρίς ούτε ένα ίχνος, στον δρόμο για το σχολείο. Τώρα, ο ιδιωτικός ερευνητής Αλεξάντερ Τσόρμπαχ, τον οποίο έχει προ­σλάβει η μητέρα της, κάνει μια πα­ράξενη ανακάλυψη: Η playlist της Φελίνε, στην υπηρεσία streaming από την οποία άκουγε μουσική, έχει αλλάξει τις τελευταίες μέρες. Είναι, λοιπόν, ζωντανή; Κι αν ναι, μήπως με την playlist στέλνει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα για το πού την κρατούν οι απαγωγείς της; Ο Τσόρμπαχ προσπαθεί να απο­κρυπτογραφήσει το μυστήριο της playlist, χωρίς να γνωρίζει ότι η αναζήτηση της Φελίνε και η λύση του γρίφου θα τον βυθίσουν σε έναν φρικιαστικό εφιάλτη.

Ένας ανελέητος αγώνας ενάντια στον χρόνο ξεκινά, όπου οι πιθανότη­τες επιβίωσης όλων των εμπλεκο­μένων αγγίζουν το μηδέν. Ο Αλεξάντερ Τσόρμπαχ και η Αλίνα Γκρεγκόριεφ, από τα Μάτια I&II, επανέρχονται στο καταιγιστικό ψυχολογικό θρίλερ του διάσημου Γερμανού συγγραφέα Sebastian Fitzek.