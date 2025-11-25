O Ρούπερτ Γκριντ, σε συνέντευξη που έδωσε στο BBC, δήλωσε ότι μάλλον είναι απίθανο να «ξεφύγει ποτέ από τη σκιά του Ρον Ουέσλι, του ήρωα που υποδύθηκε επί δέκα χρόνια στην επιτυχημένη σειρά ταινιών «Harry Potter» (2001 έως 2011).

Ο 37χρονος πλέον Γκριντ, αν και συνεχίζει την καριέρα του, συμμετέχοντας στην ταινία «Knock at the Cabin» (2023), καθώς και στη δημοφιλή σειρά της Apple TV+, «Servant» (2019), πιστεύει πως θα είναι πάντα γνωστός ως ο αξιαγάπητος νεαρός κοκκινομάλλης μάγος.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό», δήλωσε στο BBC. «Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Λατρεύω να γνωρίζω ανθρώπους που το ένιωσαν σαν ένα κομμάτι της παιδικής τους ηλικίας». Από την άλλη, όταν ρωτήθηκε αν έχει κουραστεί να συνδέεται με έναν ρόλο που έπαιξε πριν από δεκαετίες, ο Γκριντ απάντησε: «Όχι, σε καμία περίπτωση, στην πραγματικότητα, το λατρεύω».

Ο Γκριντ ήταν μόλις 12 ετών όταν πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία «Harry Potter» στο πλευρό των Ντάνιελ Ράντκλιφ και Έμα Γουάτσον, ενώ είχε γίνει μόλις 22, όταν η τελευταία, «Harry Potter and the Deathly Hallows-Part 2», κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 2011.

«Ολόκληρη η ζωή μου άλλαξε τόσο γρήγορα. Ήμουν φανατικός θαυμαστής των βιβλίων, οπότε για μένα ήταν σαν να μπαίνω μέσα σε αυτά, και αυτό ήταν πραγματικά κάτι πολύ ξεχωριστό», δήλωσε ο ηθοποιός, ενώ δεν δίστασε να προσθέσει ότι, είναι «πολύ περήφανος για τις ταινίες, καθώς και για τις νέες γενιές που τις ανακαλύπτουν τώρα».

Ο Γκριντ αποκάλυψε επίσης ότι, όπως και ο Ράντκλιφ, έτσι κι εκείνος, έχει γράψει μία επιστολή στον νεαρό ηθοποιό που πρόκειται να αναλάβει τον ρόλο του στη νέα τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων «Harry Potter», χωρίς όμως να αποκαλύψει τι έγραψε στον διάδοχό του, Αλάσταρ Στάουτ.

«Είναι κάπως περίεργο να βλέπεις έναν κύκλο να ανοίγει ξανά, ενώ πίστευες ότι είχε κλείσει. Είμαι πραγματικά περίεργος να δω πώς θα γίνει», κατέληξε ο Γκριντ.

Η πολυαναμενόμενη σειρά του HBO βρίσκεται αυτή την στιγμή σε στάδιο παραγωγής, με τα πρώτα γυρίσματα να πραγματοποιούνται σε τοποθεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ θα κάνει πρεμιέρα το 2027.

Με πληροφορίες από The Independent, BBC

