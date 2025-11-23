Ο Μπρένταν Φρέιζερ, σε συνέντευξη που έδωσε στο Associated Press, αποκάλυψε –επιβεβαιώνοντας τα όσα ήδη έχουν γίνει γνωστά-, ότι προετοιμάζεται για το σίκουελ του «The Mummy 4», το οποίο περίμενε «εδώ και είκοσι χρόνια».

Είναι «Η ταινία που ήθελα να κάνω και δεν έγινε ποτέ», δήλωσε ο ηθοποιός, επισημαίνοντας ότι το τρίτο μέρος της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς, «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor» (2008), ήταν μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν τη δυναμική των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο.

Advertisement

Advertisement

«Το NBC είχε τα δικαιώματα μετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων εκείνη τη χρονιά», εξήγησε ο Φρέιζερ. «Με αυτό τον τρόπο τα συνδύασαν και πήγαμε στην Κίνα. Η δουλειά στη Σαγκάη ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Είμαι περήφανος για την τρίτη ταινία, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά ως αυτόνομη, έξω από το πλαίσιο του σίκουελ. Συνεχίσαμε αυτό που κάναμε, με ένα διαφορετικό συνεργείο αυτή τη φορά, και δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό», εξήγησε ο 56χρονος ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Η ταινία που ήθελα πραγματικά να κάνω έρχεται και την περίμενα εδώ και είκοσι χρόνια. Μερικές φορές οι φήμες ήταν περισσότερο έντονες, κάποιες άλλες δεν σήμαιναν τίποτα. Τώρα; Ήρθε η ώρα να δώσουμε στους θαυμαστές αυτό που θέλουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες από δημοσίευμα του Deadline, οι Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Τζίλετ θα σκηνοθετήσουν τη νέα ταινία, βασισμένη σε σενάριο του Ντέιβιντ Κόγκεσαλ.

Η ταινία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο παραγωγής από την Universal Pictures με τους Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις να επιστρέφουν στους πρωταγωνιστικούς τους ρόλους -«The Mummy» (1999) και «The Mummy Returns» (2001).

Με πληροφορίες από Deadline, Variety