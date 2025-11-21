Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping». Η ταινία, που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους σε ένα χρόνο, στις 20 Νοεμβρίου 2026, βασίζεται στο ομότιτλο, πέμπτο βιβλίο της Σούζαν Κόλινς, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο και ξεπέρασε σε πωλήσεις το 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Η ιστορία διαδραματίζεται στον κόσμο της Πάνεμ, 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ακολουθεί τον νεαρό Χέιμιτς Αμπερνάθι, ο οποίος επιλέγεται να συμμετάσχει στους 50ούς Αγώνες Πείνας. Όταν ακούει το όνομά του, αισθάνεται όλα του τα όνειρα να καταρρέουν.

Δεδομένου ότι οι Αγώνες είναι το δεύτερο Quarter Quell, το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε 25 χρόνια, κάθε περιοχή της Πάνεμ πρέπει να στείλει διπλάσιους φόρους στην πρωτεύουσα. Τώρα, 48 παιδιά θα αγωνιστούν μέχρι θανάτου για να κερδίσουν τους Αγώνες Πείνας.

Τα πρώτα πλάνα του πρίκουελ, σε σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς και σενάριο Μπίλι Ρέι, δείχνουν τον Τζόζεφ Ζάντα, τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο Γούντι Χάρελσον. Tον πρόεδρο Coriolanus Snow υποδύεται ο Ρέιφ Φάινς. Στο καστ επίσης, οι Ελ Φάνινγκ, Κίραν Κάλκιν, Τζέσι Πλέμονς, Γκλεν Κλόουζ, Μάγια Χοκ, Κέλβιν Χάρισον Τζ., Μπίλι Πόρτερ, Μακένα Γκρέις.

Η σειρά βιβλίων «Αγώνες Πείνας» κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Με πληροφορίες από Variety