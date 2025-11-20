Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, σε συνέντευξη του στην εκπομπή Good Morning America, αποκάλυψε ότι έστειλε επιστολή στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Χάρι Πότερ στη νέα τηλεοπτική μεταφορά της ομώνυμης σειράς βιβλίων. Όπως ανέφερε, ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν του απάντησε με «ένα πολύ γλυκό σημείωμα».

Ο Ράντκλιφ, ο οποίος ενσάρκωσε τον διάσημο νεαρό μάγο στη δεκαετή κινηματογραφική σειρά επικοινώνησε προσωπικά με τον ΜακΛάφλιν μόλις ανακοινώθηκε πως ο νεαρός ηθοποιός θα αναλάβει τον πρωταγωνισιτικό ρόλο. Ο προκάτοχός του -ο οποίος ήταν επίσης 11 ετών όταν ξεκίνησε τα γυρίσματα της πρώτης ταινίας- ευχήθηκε σε εκείνον και στους συμπρωταγωνιστές του τα καλύτερα, λέγοντας: «Το μόνο που θέλω είναι να τους αγκαλιάσω».

«Δεν θέλω να γίνω μια ”σκιά” πάνω από τη ζωή αυτών των παιδιών, όμως ήθελα να του γράψω για να του πω: “Εύχομαι να περάσεις υπέροχα και ακόμη καλύτερα απ’ ό,τι πέρασα εγώ. Για μένα, ήταν φανταστικά, αλλά ελπίζω εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα”». Και πρόσθεσε: «Βλέπω φωτογραφίες του ίδιου και των άλλων παιδιών, και πραγματικά θέλω να τα αγκαλιάσω». Είναι τόσο μικρά. Τα κοιτάζω και σκέφτομαι: ”Είναι απίστευτο ότι έκανα το ίδο κι εγώ σε αυτή την ηλικία”. Είναι όμως και απίστευτα γλυκό, και ελπίζω να το απολαύσουν», είπε ο 36χρονος ηθοποιός.

Μετά την περσινή οντισιόν, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 30.000 παιδιά, η νέα τηλεοπτική μεταφορά βρήκε τη δική της πολυαγαπημένη «Χρυσή Τριάδα»: Εκτός από τον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν στον ρόλο του Harry Potter, ο Αλάσταρ Στάουτ θα υποδυθεί, τον πιστό του φίλο Ron Weasley. Η Αραμπέλα Στάντον -η οποία πρωταγωνίστησε ως Matilda στο «Matilda: The Musical» που ανέβηκε στο West End τη σεζόν 2023-2024 θα είναι η νέα Hermione Granger.

Στο καστ θα συμμετέχουν και καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως ο Τζον Λίθγκοου στον ρόλο του Άλμπους Ντάμπλντορ, η Τζάνετ ΜακΤίρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, ο Πάπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ και ο Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ.

Σύμφωνα με το Deadline, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έκανε την πρώτη της επίσκεψη στα γυρίσματα της νέας σειράς του HBO την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου. Κάποιος σχολίασε αστειευόμενος ότι έμοιαζε με «βασιλική επίσκεψη», καθώς μέλη της παραγωγής έσπευσαν να την υποδεχθούν.

Τον Ιούνιο, η Ρόουλινγκ είχε δηλώσει ότι συνεργάστηκε με τους «εξαιρετικά ταλαντούχους σεναριογράφους» της σειράς για τη δημιουργία του σεναρίου. «Διάβασα τα δύο πρώτα επεισόδια και είναι τόσο μα τόσο καλά», είχε αναφέρει τότε.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η σειρά θα είναι μια πιστή προσαρμογή της αγαπημένης σειράς βιβλίων της συγγραφέως και εκτελεστικής παραγωγού, γεμάτη από φανταστικές λεπτομέρειες και με τους πολυαγαπημένους χαρακτήρες που οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ λατρεύουν για πάνω από 25 χρόνια».

Η σειρά του HBO θα κάνει πρεμιέρα το 2027, σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου της δημοφιλούς σειράς και 15 χρόνια μετά την προβολή της τελευταίας ταινίας «Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2», στους κινηματογράφους.

Με πληροφορίες από BBC, Deadline

