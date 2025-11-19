Η ταινία που κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου, τρία σίκουελ, «Η Αγάπη που Απομένει» -μια ιστορία για τις γλυκόπικρες στιγμές ενός ξεθωριασμένου έρωτα-, «Νυχτερινή Εφημερία», ένα animation με την μικρή Φρίντα Κάλο και δύο ντοκιμαντέρ.

Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου. Πάμε σινεμά.

Όνειρα

Η «τρυφερή, σαγηνευτική, συχνά αστεία» ταινία του Νορβηγού Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ, όπως την είχε χαρακτηρίσει το The Hollywood Reporter, που κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο φετινό Φεστιβάλ Βερολίνου, αφηγείται ένα queer love story -με την οποία και ολοκληρώνει την τριλογία του Sex, Love, Dreams.

Η 17χρονη Γιοχάνε ερωτεύεται για πρώτη φορά -τη δασκάλα της. Για να διατηρήσει ζωντανά τα συναισθήματα και τις εμπειρίες της, καταγράφει όσα νιώθει και ζει. Όταν η μητέρα και η γιαγιά της διαβάζουν αυτά τα γραπτά, αρχικά σοκάρονται από το προσωπικό τους περιεχόμενο, σύντομα όμως διακρίνουν τη λογοτεχνική τους αξία. Καθώς συζητούν το ενδεχόμενο να τα δημοσιεύσουν, η Γιοχάνε προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη φαντασία της και την πραγματικότητα, ενώ και οι τρεις γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με τις διαφορετικές τους αντιλήψεις για τον έρωτα, τη σεξουαλικότητα και την ανακάλυψη του εαυτού. Πρωταγωνιστούν Ελα Εβερμπίε, Σελόμε Εμνέτου, Ανε Νταλ Τορπ.

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας των μαγισσών του Οζ ξεκινά με την Έλφαμπα και την Γκλίντα να είναι πια αποξενωμένες και αντιμέτωπες με τις συνέπειες των επιλογών τους.

Η Έλφαμπα είναι πια η διαβόητη Κακιά Μάγισσα της Δύσης, εξόριστη στο δάσος του Οζ, όπου αγωνίζεται για την ελευθερία των Σιωπηλών Ζώων και παλεύει να μεταδώσει τη σκληρή αλήθεια για τον Μάγο. Η Γκλίντα, από την άλλη, εδρεύει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού και καρπώνεται όλα τα προνόμια της φήμης και της δημοτικότητας. Με την καθοδήγηση της κυρίας Μόριμπλ, η Γκλίντα καθησυχάζει τους πολίτες του Οζ πως όλα βαίνουν καλώς υπό τη διακυβέρνηση του Μάγου. Η Γκλίντα μπορεί να έχει κερδίσει το στοίχημα της διασημότητας και να ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Πρίγκιπα Φιέρο σε μία φαντασμαγορική τελετή, αλλά η αποξένωση της από την Έλφαμπα τη στοιχειώνει. Προσπαθεί να συμφιλιώσει την Έλφαμπα με τον Μάγο, αλλά αποτυγχάνει και η απόσταση ανάμεσα στις δύο παλιές φίλες μεγαλώνει.

Οι συνέπειες θα αλλάξουν για πάντα τον Μποκ και τον Φιέρο, ενώ η αδελφή της Έλφαμπα, Νεσσαρόουζ, θα πάψει να είναι ασφαλής, όταν ένα κορίτσι από το Κάνσας εισβάλλει στις ζωές όλων. Ένας οργισμένος όχλος ξεσηκώνεται εναντίον της Κακιάς Μάγισσας και η Γκλίντα πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με την Έλφαμπα για μία τελευταία φορά. Με την ιδιαίτερη φιλία τους να αποτελεί πλέον το κλειδί για το μέλλον τους, πρέπει να αφουγκραστούν η μία την άλλη με ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση, για να αλλάξουν τόσο οι ίδιες, όσο και ολόκληρο το Οζ, για πάντα. Σκηνοθεσία Τζον Μ. Τσου. Πρωταγωνιστούν Σίνθια Ερίβο, Αριάνα Γκράντε, Τζόναθαν Μπέιλι, Ίθαν Σλέιτερ, Μπόουεν Γιανγκ, Μαρίσα Μπόουντ, Μισέλ Γεό, Τζεφ Γκόλντμπλουμ.

Η Αγάπη που Απομένει

«Δεν υπάρχουν ακροδεξιοί εξτρεμιστές ή δολοφόνοι σε αυτήν την ταινία. Μόνο κανονικοί άνθρωποι με κανονικά συναισθήματα και προβλήματα». Εδώ πρωταγωνιστούν η πεζοπορία, το πλύσιμο του σκύλου, το χιόνι, το φαγητό, τα κατεψυγμένα ψάρια, οι γαλότσες, οι εποχές, οι όρκες, τα παιδικά παιχνίδια. Και βέβαια όλα αυτά τα ανείπωτα σε μία σχέση που «σιγοβράζουν» από κάτω.

Ο Χλίνουρ Πάλμασον, που εκθειάστηκε πριν μερικά χρόνια για την ταινία του «H χώρα του Θεού», ένας από τους πιο ξεχωριστούς σύγχρονους σκηνοθέτες της Ισλανδίας, στρέφει το βλέμμα στους εύθραυστους οικογενειακούς δεσμούς, καταγράφοντας ένα μεταβατικό έτος στη ζωή ενός ζευγαριού, το οποίο διασχίζει το οδυνηρό μονοπάτι του χωρισμού, συνεχίζοντας παράλληλα να μεγαλώνει τα παιδιά του μαζί, και πασχίζοντας να τους δώσει την αίσθηση μιας οικογενειακής κανονικότητας.

Ο Πάλμασον ανακαλεί τις γλυκόπικρες στιγμές του ξεθωριασμένου έρωτα, των επίμονων αναμνήσεων και της ανθεκτικότητας εν μέσω της αλλαγής. Εστιάζοντας την προσοχή του τόσο στο τοπίο όσο και στις προσωπικές στιγμές, δημιουργεί ένα σκιαγράφημα του τέλους, αλλά και μια ελεγεία για αυτό που απομένει. Στο επίκεντρο μια ιδιαίτερη νέα γυναίκα -τρυφερή μητέρα αλλά και καλλιτέχνιδα-που θέλει να ζήσει όπως εκείνη θέλει, με φόντο το παγωμένο, υποβλητικο και άγριο τοπίο της Ισλανδίας. Το τοπίο αυτό, οι καταρράκτες, τα χιόνια, οι γκρεμοί, συμπρωταγωνιστούν στην ταινία του Πάλμασον μαζί με την πανίδα του. Ο ασπρόμαυρος άλλωστε σκύλος της οικογένειας, που είναι και ο πραγματικός σκύλος του σκηνοθέτη, ένα αξιαγάπητο τσοπανόσκυλο, κέρδισε το βραβείο Palm dog στις Κάννες. Με τους Σβέριρ Γκουόνασον, Σάγκα Γκαροαρσντότιρ, Ίντα Μεκίν Χλινσντότιρ, Γκρίμουρ Χλίνσον, Ποργκιλς Χλίνσον, Ίνγκβαρ Σιγκούροσον, Άντερς Μόσλινγκ.

Η Συμμορία των Μάγων 3

Στο Now You See Me: Now You Don’t, η μυστική οργάνωση The Eye καλεί και πάλι την ομάδα της για τη μεγαλύτερη αποστολή που έχει ποτέ επιχειρηθεί: μια θεαματική ληστεία με παγκόσμιες προεκτάσεις και έναν στόχο που συνδέει τη μαγεία με την ηθική, τη φαντασία με τη δικαιοσύνη.

Η ιστορία διαδραματίζεται σε όλον τον κόσμο -από τη Νέα Υόρκη και τη Γαλλία έως τη Νότια Αφρική, την Αραβική Έρημο και το Άμπου Ντάμπι. Οι σκηνές γυρίστηκαν σε πραγματικές τοποθεσίες, όπως το εντυπωσιακό Louvre Abu Dhabi, το W Hotel με το μοναδικό F1 racetrack, και το ιστορικό Grote Markt στην Αμβέρσα.

Μεταξύ των πιο φιλόδοξων σεκάνς, ξεχωρίζουν μια συναρπαστική καταδίωξη στην πίστα της Formula 1, μια σκηνή μάχης σε ένα δωμάτιο όπου οι χαρακτήρες αλλάζουν οπτικά μέγεθος σε πραγματικό χρόνο, και μια σκηνή μαγείας που γυρίστηκε σε μία μόνο λήψη -όλα με αυθεντικά εφέ.

Γούντι Χάρελσον – Μόργκαν Φρίμαν

Στην πρώτη ταινία Now You See Me (2013) οι «Τέσσερις Καβαλάρηδες» -ομάδα κορυφαίων illusionists- υπό την καθοδήγηση ενός μυστικού μέντορα εκτελούν μεγαλεπήβολες ληστείες κατά τη διάρκεια θεαμάτων, χαρίζοντας το έμβασμα στο κοινό. Παράλληλα, δύο πράκτορες του FBI προσπαθούν να τους συλλάβουν, ενώ αποκαλύπτεται πως οι μάγοι δεν είναι απλώς showmen/women αλλά πράκτορες που παλεύουν για την κοινωνική αλλαγή.

Στη δεύτερη ταινία Now You See Me 2 (2016) οι Καβαλάρηδες επιστρέφουν και αναγκάζονται να συνεργαστούν με έναν ισχυρό τεχνοκράτη που θέλει την τεχνολογία τους για κακό σκοπό. Η δράση μεταφέρεται σε διεθνές επίπεδο, με συνδυασμούς ψηφιακής απάτης, hacking και μαγεία που γίνεται υο όπλο τους. Οι ήρωες καλούνται να εξιχνιάσουν ένα συνωμοτικό δίκτυο και να αποδείξουν ότι η τέχνη της εξαπάτησης μπορεί να γίνει δύναμη για το καλό. Τζέσι Άιζενμπεργκ, Γούντι Χάρελσον, Ντέιβ Φράνκο, Αϊλα Φίσερ, Ρόζαμουντ Πάικ, Ντόμινικ Σέσα, Τζάστις Σμιθ, Μόργκαν Φρίμαν.

Sisu 2: Ο Δρόμος της Εκδίκησης

Επιστρέφοντας στο σπίτι όπου η οικογένειά του δολοφονήθηκε βάναυσα κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Aatami, ένας σιωπηλός και απίστευτα ικανός Φινλανδός πρώην κομάντο που, στην πρώτη ταινία (2023) αντιμετώπισε μόνος του και εξόντωσε έναν λόχο Ναζί, το διαλύει, φορτώνει σε ένα φορτηγό, αποφασισμένος να το ξαναχτίσει σε κάποιο ασφαλές μέρος στη μνήμη τους. Όταν ο διοικητής του Κόκκινου Στρατού που σκότωσε την οικογένειά του επιστρέφει αποφασισμένος να ολοκληρώσει το έργο του, ακολουθεί μια αμείλικτη καταδίωξη σε όλη τη χώρα, ένας αγώνας μέχρι θανάτου. Το «Sisu είναι μια φινλανδική λέξη που δεν μπορεί να μεταφραστεί. Σημαίνει μια μορφή θάρρους και απίστευτης αποφασιστικότητας που εκδηλώνεται όταν έχει χαθεί κάθε ελπίδα». Σενάριο- σκηνοθεσία Γιαλμάρι Χελάντερ. Πρωταγωνιστούν Γιόρμα Τομίλα, Στίβεν Λανγκ.

Νυχτερινή Εφημερία

Μέσα σε ένα υπερφορτωμένο κεντρικό νοσοκομείο της Ελβετίας που καταρρέει, μια νεαρή νοσοκόμα παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στους ασθενείς και τον εαυτό της. Με την Λεόνι Μπένες (Στο Γραφείο Καθηγητών) και βαθιά ανθρωπιά, η Ελβετή σκηνοθέτις Πέτρα Βόλπε υπογράφει ένα αποκαλυπτικό πορτρέτο σιωπηλού ηρωισμού, τόσο ρεαλιστικό όσο και κινηματογραφικό.

Γεια σου, Φρίντα

Το «Γεια σου, Φρίντα» μας ταξιδεύει στην παιδική ηλικία της Φρίντα Κάλο, το ζωηρό, και γεμάτο περιέργεια για τα πάντα γύρω του, κοριτσάκι, με μια υπερδραστήρια φαντασία που το βοηθάει να αποδρά από την πεζή και επώδυνη πραγματικότητα. Περιτριγυρισμένη από την αγάπη και την καθοδήγηση των γονιών της, του Γκιγιέρμο και της Ματίλντε, της αδελφής της, Κριστίνα, και του σκύλου τους, Τσικίτα, η μικρή Φρίντα μπλέκει τις πολύχρωμες εικόνες από την πόλη της, Κογιοακάν, με ακόμη πιο όμορφες εικόνες από τον κόσμο της φαντασίας της, για να παρηγορηθεί, αλλά και να οπλιστεί απέναντι στις δυσκολίες της ζωής της.

Η Φρίντα Κάλο γεννήθηκε το 1907 στο Μεξικό και έζησε μια ζωή γεμάτη δυσκολίες και εμπόδια, σωματικά και ψυχικά. Σε νεαρή ηλικία αρρώστησε από πολιομυελίτιδα και αργότερα τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο, γεγονός που επηρέασε βαθιά την καθημερινότητα και την τέχνη της, καθώς την άφησε να παλεύει με προβλήματα υγείας και χρόνιους πόνους για όλη της τη ζωή.

Το έργο της χαρακτηρίζεται από αυτοπορτρέτα, έντονα χρώματα και σουρεαλιστικά στοιχεία, ενώ συχνά απεικονίζει τον πόνο, τη γυναικεία εμπειρία και τη μεξικανική ταυτότητα. Η ζωγραφική της συνδυάζει το προσωπικό με το πολιτικό και το συμβολικό, δημιουργώντας ένα μοναδικό εικαστικό σύμπαν. Μέσα από την τέχνη της, μίλησε ανοιχτά για τον πόνο, τη σωματικότητα, και τη γυναικεία φύση.

Μαουτχάουζεν

Με αφορμή το «Αφιερωματικό Έτος Μίκη Θεοδωράκη», για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου διεθνούς Έλληνα δημιουργού, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος προβάλλει το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου 2025, ώρα 17:30, την ταινία η οποία γυρίστηκε στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν της Αυστρίας.

Το «Μαουτχάουζεν» παρουσιάζει τo πλέον προσωπικό κινηματογραφικό σενάριο του επιζώντα του στρατοπέδου συγκέντρωσης, γενάρχη του νεοελληνικού μεταπολεμικού θεάτρου και ακαδημαϊκού Ιάκωβου Καμπανέλλη («Στέλλα», «Ο Δράκος», «Κορίτσια στον Ήλιο»), και αποτελεί ένα ανεκπλήρωτο όραμά του, που 35 χρόνια μετά την αρχική του σύλληψη (1988) έλαβε την τελική του μορφή, στον τόπο όπου μαρτυρικά βιώθηκε.

Η βραβευμένη μεγάλου μήκους ποιητική αυτοβιογραφία παρουσιάζει τη νέα προσέγγιση στην καντάτα Μαουτχάουζεν σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη, ερμηνευμένη από τους Αρίσταρχο Παπαδανιήλ (φωνή) και Άρη Ζέρβα (βιολοντσέλο), η οποία κυκλοφόρησε με την άδεια του Έλληνα συνθέτη μόλις ένα μήνα πριν την εκδημία του.

Κύριλλος και Μεθόδιος – Οι Φωτιστές των Σλάβων

1942, Γερμανοκρατούμενη Τσεχία. Μια ομάδα αντιστασιακών, που κρύβεται στην υπόγεια κρύπτη του Ορθόδοξου ναού των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, προδίδονται, συλλαμβάνονται από τους ναζί και εκτελούνται. Έχουν μόλις εξοντώσει τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, τον «Χασάπη της Πράγας».

Αλλά πώς βρέθηκε ένας ορθόδοξος ναός στην καρδιά της Ευρώπης; Πρέπει να πάμε πίσω 12 αιώνες, για να γνωρίσουμε την ιστορία του εκχριστιανισμού των Σλάβων από τους Θεσσαλονικείς αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο, καθώς και τους μαθητές τους, οι οποίοι δημιούργησαν το σλαβικό αλφάβητο.

Το νέο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Κύριλλος και Μεθόδιος – Οι φωτιστές των Σλάβων» της Μαρίας Χατζημιχάλη – Παπαλιού προβάλλεται από τις 20 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Δαναός στην Αθήνα και από τις 27 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Η ταινία συνεχίζει την πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες μετά τη θερμή υποδοχή που είχε σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και ειδικές προβολές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και διεθνείς Οργανισμούς σε Ευρώπη και Αμερική.