Ο πολυβραβευμένος συνθέτης Χανς Ζίμερ και η μουσική του εταιρεία Bleeding Fingers Music θα αναλάβουν τη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής για την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά «Harry Potter» του HBO.

Η σειρά, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027, βασίζεται στα εμβληματικά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Κάθε ένα από τα επτά μυθιστορήματα, «Η Φιλοσοφική Λίθος», «Η Κάμαρα με τα Μυστικά», «Ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν», «Το Κύπελλο της Φωτιάς», «Το Τάγμα του Φοίνικα», «Ο Ημίαιμος Πρίγκιψ» και «Οι Κλήροι του Θανάτου», θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη ως ξεχωριστή σεζόν.

Advertisement

Advertisement

Σε κοινή τους δήλωση, ο Χανς Ζίμερ και οι συνθέτες της Bleeding Fingers Music, Κάρα Τάλβε και Άνζε Ρόζμαν, ανέφεραν: «Η μουσική κληρονομιά του ”Harry Potter” αποτελεί σημείο αναφοράς για συνθέτες σε ολόκληρο τον κόσμο και νιώθουμε ευγνώμονες που γινόμαστε μέρος μιας τόσο ξεχωριστής ομάδας σε ένα έργο αυτού του μεγέθους. Η ευθύνη είναι τεράστια και ούτε εγώ, ούτε η Κάρα Τάλβε, ούτε ο Άνζε Ρόζμαν την αντιμετωπίζουμε επιπόλαια. Η μαγεία βρίσκεται παντού γύρω μας, συχνά μόλις πέρα από το οπτικό μας πεδίο. Όπως και στον κόσμο του Harry Potter, αρκεί να την αναζητήσεις. Με αυτή τη μουσική φιλοδοξούμε να φέρουμε το κοινό λίγο πιο κοντά σε αυτή τη μαγεία, τιμώντας παράλληλα όσα προηγήθηκαν».

Η νέα μουσική επένδυση θα σέβεται και θα τιμά την πλούσια κληρονομιά του ”Harry Potter”, επαναπροσδιορίζοντας όμως τον ήχο του για τις ανάγκες μιας μακράς, υψηλού κύρους τηλεοπτικής παραγωγής. Στις ταινίες, τη μουσική είχαν υπογράψει οι Τζον Γουίλιαμς, Πάτρικ Ντόιλ, Νίκολας Χούπερ και Αλεξάντρ Ντεσπλά.

Η Bleeding Fingers Music, ένα συλλογικό σχήμα συνθετών το οποίο ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια από τον Χανς Ζίμερ, συνεχίζει να επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία και μέσα στο έτος αναμένεται να ανοίξει νέα έδρα στο Λονδίνο.

Ο Χανς Ζίμερ βρίσκεται αυτή την περίοδο στη shortlist των Όσκαρ για τη δουλειά του στην ταινία «F1». Μουσικές του συνθέσεις θα ακουστούν τόσο στη σειρά του HBO «Euphoria» όσο και στην πολυαναμενόμενη ταινία «Dune: Part Three».

Με πληροφορίες από Variety, The Hollywood Reporter