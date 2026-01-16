Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε επίσημα το τέταρτο σόλο άλμπουμ του με τίτλο, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», μέσω μίας αναρτήσης του στο Instagram.

Το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου, ενώ την παραγωγή υπογράφει ξανά ο Kid Harpoon, ο Βρετανός τραγουδοποιός και παραγωγός που έχει συνεργαστεί με τον Στάιλς σε όλα τα προηγούμενα άλμπουμ του. Στο εξώφυλλο, ο 31χρονος ποπ σταρ εμφανίζεται με γυαλιά ηλίου, σκύβοντας κάτω από μια μπάλα της ντίσκο που μοιάζει να αιωρείται στον νυχτερινό ουρανό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, η λίστα των δώδεκα τραγουδιών δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, ούτε έχει κυκλοφορήσει κάποιο νέο μουσικό υλικό. Παρ’ όλα αυτά, το επίσημο web store του Στάιλς διέθεσε πακέτα που περιλαμβάνουν βινύλια, κασέτες, T-shirts, αυτό που φαίνεται να είναι μια αναλογική φωτογραφική μηχανή, καθώς και ένα bum bag. Ωστόσο, η ιστοσελίδα -όπως είναι προφανές-, «έπεσε» σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση, εξαιτίας της αυξημένης επισκεψιμότητας.

Παράλληλα, κυκλοφορούν φήμες ότι ο Στάιλς θα πραγματοποιήσει μια σειρά συναυλιών στο Co-op Live στο Μάντσεστερ, χώρο στον οποίο είναι και επενδυτής. Επιπλέον, πολλοί τον θεωρούν φαβορί για να αποτελέσει έναν από τους headliners του Glastonbury 2027.

Το «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το «Harry’s House», το οποίο κατέκτησε την πρωτιά παγκοσμίως με περισσότερες από 900.000 πωλήσεις μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άλμπουμ κέρδισε το πολυπόθητο Album of the Year στα Grammy του 2023, καθώς και δύο ακόμη βραβεία, ενώ αναδείχθηκε επίσης Άλμπουμ της Χρονιάς στα Brit Awards 2023.

Η τελευταία νέα μουσική που κυκλοφόρησε ο Στάιλς ήταν το «Forever, Forever», ένα οκτώμισι λεπτών instrumental κομμάτι για πιάνο, το οποίο είχε παρουσιάσει ζωντανά στην τελευταία συναυλία της περιοδείας του το 2023.

Το νέο άλμπουμ είναι το πρώτο που κυκλοφορεί ο Χάρι Στάιλς μετά τον θάνατο του πρώην μέλους των One Direction, Λίαμ Πέιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία 31 ετών.

Με πληροφορίες από The Guardian, Variety