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Μετά το sold out των εισιτηρίων για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή το φθινόπωρο στο Παρίσι, η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε 10 ακόμη συναυλίες στη La Défense Arena για τον Μάιο του 2027 στις 8, 12, 14-15, 19, 21-22, 26, 28 και 29 Μαΐου.

Όπως ανέφερε στην ιστοσελίδα της, οι επιπλέον συναυλίες θα απευθύνονται κυρίως σε θαυμαστές που είχαν εγγραφεί στην προπώληση για τις συναυλίες της στη γαλλική πρωτεύουσα το φθινόπωρο, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια.

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Οι πωλήσεις εισιτηρίων ξεκινούν στις 3 Ιουνίου για όσους είχαν εγγραφεί στην προπώληση μέσω της Fair AXS και στις 4 Ιουνίου για όσους είχαν εγγραφεί μέσω της La Défense Arena. Οι προπωλήσεις θα ολοκληρωθούν στις 5 Ιουνίου.

Τον Απρίλιο, η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε ότι οι πρώτες μεγάλες σόλο συναυλίες της μετά από πέντε χρόνια θα ξεκινήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 10 εμφανίσεις έως τις 14 Οκτωβρίου, επίσης στη La Défense Arena του Παρισιού.

Μοιράστηκε τα νέα μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή της στη σκηνή. «Τα τελευταία χρόνια, κάθε μέρα που περνούσε ένιωθα τις προσευχές και τη στήριξή σας, την καλοσύνη και την αγάπη σας. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μου, ήσασταν δίπλα μου. Με βοηθήσατε με τρόπους που δεν μπορώ καν να περιγράψω και αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερή που έχω τη στήριξή σας. Μου λείψατε πάρα πολύ», έλεγε.

Η Ντιόν απείχε από τις ζωντανές εμφανίσεις από το 2022 -με εξαίρεση την εμφάνισή της στο Παρίσι κατά την τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε από το μπαλκόνι του Πύργου του Άιφελ- λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Με πληροφορίες από CBC