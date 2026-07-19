Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Διεθνής Ομοσπονδία της Φωνογραφικής Βιομηχανίας και η Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας της Αμερικής υιοθέτησαν ένα εθελοντικό σύστημα επισήμανσης για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική.

Το σύστημα περιλαμβάνει την κατηγορία μουσικής που παράγεται κυρίως από τεχνητή νοημοσύνη και την κατηγορία μουσικής που υποβοηθείται από αυτήν.

Οι επισημάνσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας προς τους ακροατές σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας των ηχογραφήσεων που καταναλώνουν στις πλατφόρμες.

Διάφορες υπηρεσίες streaming και οργανισμοί παρακολουθούν την πρωτοβουλία, ενώ ορισμένες πλατφόρμες εφαρμόζουν ήδη δικά τους συστήματα αναγνώρισης και πιστοποίησης περιεχομένου.

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Η Διεθνής Ομοσπονδία της Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI) και η Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας της Αμερικής (RIAA) ανακοίνωσαν την υιοθέτηση ενός εθελοντικού συστήματος επισήμανσης για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική, σε συνεργασία με ακόμη έξι οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και τα βραβεία Grammy.

«Οι ακροατές θέλουν να γνωρίζουν εάν και με ποιον τρόπο έχει χρησιμοποιηθεί η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI)», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους οι διευθύνοντες σύμβουλοι της IFPI και της RIAA. «Οι συγκεκριμένες επισημάνσεις προσφέρουν έναν άμεσα κατανοητό και εύκολα εφαρμόσιμο τρόπο ενίσχυσης της διαφάνειας».

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Spotify says it removed 75 million spammy, low-effort tracks in a year and that fully AI-generated music draws under 1% of streams.



Spotify's AI strategy splits into two tracks: purge the industrial slop, and ask honest artists to self-label. AI credits are voluntary and in… pic.twitter.com/I633qv1Ovv — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) July 16, 2026

Οι οργανισμοί παρουσίασαν δύο διαφορετικές κατηγορίες επισήμανσης. Η πρώτη αφορά τη μουσική που χαρακτηρίζεται ως «Παραγόμενη κυρίως με Τεχνητή Νοημοσύνη» (AI-generated). Η ένδειξη αυτή χρησιμοποιείται όταν η τεχνητή νοημοσύνη έχει αξιοποιηθεί για τη δημιουργία του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους των δημιουργικών στοιχείων μιας ηχογράφησης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τόσο τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου μέσω εντολών (prompts) προς συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όσο και ηχογραφήσεις στις οποίες τα βασικά φωνητικά ή τα κύρια οργανικά μέρη έχουν παραχθεί με χρήση AI.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τη μουσική που χαρακτηρίζεται ως «Υποβοηθούμενη από Τεχνητή Νοημοσύνη» (AI-assisted). Πρόκειται για ηχογραφήσεις που εξακολουθούν να δημιουργούνται κατά κύριο λόγο από ανθρώπους και εκφράζουν ανθρώπινη δημιουργικότητα, αλλά περιλαμβάνουν ορισμένα εκφραστικά στοιχεία τα οποία έχουν παραχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, για να λάβει μια ηχογράφηση αυτή την επισήμανση, τα κύρια φωνητικά και τα βασικά οργανικά μέρη πρέπει να έχουν εκτελεστεί από ανθρώπους. Το συγκεκριμένο σύστημα επισήμανσης έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να υιοθετηθεί σε ευρεία, διεθνή κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών μουσικής μέσω streaming.

Η πλατφόρμα μουσικής Deezer επισημαίνει ήδη συστηματικά τα τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας, σχεδόν οι μισές από τις νέες μουσικές μεταφορτώσεις στην πλατφόρμα περιλαμβάνουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με AI. Τον Ιούνιο, η Deezer παρουσίασε επίσης ένα νέο σύστημα ανίχνευσης μουσικής που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη («AI Music Detector»), το οποίο, όπως υποστηρίζει, επιτυγχάνει ακρίβεια 99,8%.

Η Digital Media Association (DIMA), ο εμπορικός σύνδεσμος που εκπροσωπεί υπηρεσίες streaming όπως οι Apple Music, Amazon Music και Spotify, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την πρωτοβουλία για τις νέες επισημάνσεις και αναμένει τη διάθεση πιο αναλυτικών και αξιόπιστων μεταδεδομένων σχετικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα των υπηρεσιών να προσφέρουν στους ακροατές τη διαφάνεια που δικαιούνται.

Παράλληλα, το Spotify παρουσίασε τον Απρίλιο την επισήμανση «Verified by Spotify», η οποία αποσκοπεί στο να ενημερώνει τους χρήστες ότι μπορούν να εμπιστεύονται την αυθεντικότητα ενός καλλιτέχνη. Παράλληλα, ήδη από πέρυσι, η εταιρεία είχε ανακοινώσει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και την αντιμετώπιση περιστατικών πλαστοπροσωπίας καλλιτεχνών.

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Με πληροφορίες από France24, Deadline