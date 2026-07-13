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Η Madonna αποτελεί πλέον την πρώτη καλλιτέχνιδα που έχει επιτύχει την πρωτιά στα άλμπουμ σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες της καριέρας της.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια συγκαταλέγεται στους τέσσερις καλλιτέχνες παγκοσμίως που διαθέτουν τουλάχιστον δέκα Νο. 1 άλμπουμ στο Billboard 200 και δέκα Νο. 1 singles στο Billboard Hot 100.

Η εμπορική επιτυχία του άλμπουμ επετεύχθη χωρίς την υποστήριξη ενός μεγάλου ραδιοφωνικού hit, ενώ οι κριτικοί χαρακτήρισαν το έργο ως την καλύτερη δισκογραφική δουλειά της Madonna των τελευταίων είκοσι ετών.

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Η Madonna επέστρεψε στην κορυφή των μουσικών charts για πρώτη φορά μέσα στη δεκαετία του 2020, καθώς το νέο της άλμπουμ «Confessions II» έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο Νο. 1 του Billboard 200.

Είκοσι χρόνια και πλέον, μετά την τεράστια επιτυχία του «Confessions on a Dance Floor», το «Confessions II» ακολούθησε την ίδια πορεία, κατακτώντας από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του την κορυφή.

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Από το «Like a Virgin» του 1984 μέχρι σήμερα, η Madonna έχει πλέον κατακτήσει 10 φορές την κορυφή του Billboard 200. Παράλληλα, γίνεται η πρώτη καλλιτέχνις που έχει φτάσει στο Νο. 1 των άλμπουμ σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες: τη δεκαετία του 1980, του 2000, του 2010 και πλέον του 2020. Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την τεράστια επιτυχία της τη δεκαετία του 1990, τα άλμπουμ «Erotica», «Bedtime Stories» και «Ray of Light» δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή του Billboard 200.

Σύμφωνα με το Billboard, η Madonna έγινε επίσης μόλις η τέταρτη καλλιτέχνιδις στην ιστορία που μετρά 10 Νο. 1 άλμπουμ στο Billboard 200 και 10 Νο. 1 singles στο Billboard Hot 100. Πριν από εκείνη, το συγκεκριμένο επίτευγμα είχαν καταφέρει μόνο οι Beatles, η Taylor Swift και ο Drake.

Η τελευταία φορά που η Madonna βρέθηκε στο Νο. 1 του Billboard 200 ήταν το 2019 με το «Madame X», το οποίο αποτέλεσε το δεύτερο άλμπουμ της που κατέκτησε την κορυφή μέσα στη δεκαετία του 2010. Είχε προηγηθεί το «MDNA» το 2012, ενώ το «Rebel Heart» του 2015 είχε φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση.

Η κορυφή των charts αποτελεί μία ακόμη διάκριση για το «Confessions II», το οποίο το περιοδικό Rolling Stone χαρακτήρισε ως «το καλύτερο άλμπουμ της Madonna εδώ και 20 χρόνια».

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Στην κριτική του για το άλμπουμ, ο Rob Sheffield έγραψε:

«Πρόκειται για ένα non stop, 64λεπτο μουσικό ταξίδι που κυλά σαν DJ set σε νυχτερινό κλαμπ, με κάθε τραγούδι να περνά αβίαστα στο επόμενο. Αντλεί έμπνευση από ολόκληρη την ιστορία της χορευτικής μουσικής. Εδώ μπορεί να διακρίνει κανείς μια αναφορά στο “I Feel Love”, εκεί μια πινελιά από το “Apache”, όμως η Madonna μετατρέπει αυτό το μουσικό μάθημα ιστορίας στη δική της καλλιτεχνική αυτοβιογραφία»

Στην ιστορία του Billboard, μόλις πέντε καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να αποκτήσουν περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ από τη Madonna. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκονται οι Rolling Stones, με 38 άλμπουμ που έχουν φτάσει στο Νο. 1 του Billboard 200 – αριθμός που δύσκολα μπορεί να πλησιάσει οποιοσδήποτε σύγχρονος καλλιτέχνης. Μάλιστα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα φανεί αν το θρυλικό συγκρότημα θα αυξήσει το σχετικό ρεκόρ, καθώς μόλις κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η εμπορική επιτυχία του «Confessions II» ήρθε χωρίς κάποιο single να έχει προηγουμένως εξελιχθεί σε μεγάλη επιτυχία. Το ντουέτο της Madonna με τη Sabrina Carpenter, «Bring Your Love», δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα που δημιούργησε η κοινή τους εμφάνιση στο Coachella, φτάνοντας μόλις μέχρι το Νο. 74 του Billboard Hot 100.

Ωστόσο, η απουσία ενός μεγάλου ραδιοφωνικού hit δεν εμπόδισε τους θαυμαστές της. Αντίθετα, αγκάλιασαν το γεγονός ότι το «Confessions II» λειτουργεί ως ένα ενιαίο, συνεχόμενο dance άλμπουμ και όχι ως μια απλή συλλογή ανεξάρτητων pop τραγουδιών.

Το άλμπουμ απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές, συγκεντρώνοντας 84/100 στο Metacritic. Ανάμεσα στις πιο ενθουσιώδεις ήταν εκείνη του Steven J. Horowitz στο Variety, ο οποίος χαρακτήρισε το «Confessions II» ως «μακράν το καλύτερο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει η Madonna εδώ και δύο δεκαετίες».

Η Warner, η δισκογραφική εταιρεία της Madonna, επισήμανε ότι η τραγουδίστρια έγινε μόλις η δεύτερη καλλιτέχνις στην ιστορία, μαζί με τους Beatles, που διαθέτει 10 άλμπουμ τα οποία έχουν φτάσει στο Νο. 1 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από Variety, Rolling Stone

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