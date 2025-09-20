Η Madonna, η σταρ της μουσικής με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία, ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο dance άλμπουμ τον επόμενο χρόνο με τη Warner, τη δισκογραφική εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε τα 25 πρώτα χρόνια της καριέρας της κι έκανε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της – Like a Virgin (1985), Like a Prayer (1989) και Ray of Light (1998).

«Είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση και ανυπομονώ για το μέλλον: να κάνω μουσική, να εκπλήσσω, προκαλώντας ενδεχομένως λίγες αναγκαίες συζητήσεις», ανέφερε σε δήλωση της η διάσημη τραγουδίστρια.

Την παραγωγή του νέου άλμπουμ, του πρώτου μετά το 2019, ανέλαβε ο DJ Στιούαρτ Πράις, με τον οποίο η Madonna δημιούργησε το «Confessions on a Dance Floor» (2005), που περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες όπως το «Hung Up» και το «Sorry».

«Είναι τιμή να υποδεχόμαστε την Madonna πίσω στη Warner. Δεν είναι μονάχα μια καλλιτέχνις, είναι ένα ίνδαλμα, ένα πρόσωπο που παραβαίνει κανόνες, μια απόλυτη πολιτισμική δύναμη», δηλώνουν από την πλευρά τους οι Τομ Κόρσον και Άαρον Μπέι-Σακ, συμπρόεδροι της Warner Records.

Η 67χρονη σούπερ σταρ, που είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο με τη Warner το 1982, είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το 2007 για να ένα ιστορικό συμβόλαιο με τη Live Nation.

Με πληροφορίες από Rolling Stone