Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιήσει την επίσημη έναρξή του την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου.

Ισορροπώντας ανάμεσα στο κωμικό και το δραματικό, η ταινία με πρωταγωνίστρια την Έμμα Στόουν, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετία, εξιστορεί αρχικά την περίπτωση απαγωγής και ομηρίας μιας διευθύνουσας συμβούλου σε πανίσχυρη φαρμακευτική εταιρεία, από δύο άντρες οι οποίοι έχουν ταΐσει με τόση πολλή συνωμοσιολογία το μυαλό τους, ώστε έχουν πειστεί ότι η ψυχρή και αδίστακτη CEO είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη οντότητα, που έχει έρθει στον πλανήτη μας προκειμένου να τον οδηγήσει μεθοδικά και ύπουλα στον αφανισμό του.

Ξεκινώντας από μια πλοκή που διερωτάται για τους κινδύνους που κρύβει η (παρ)ερμηνεία της αλήθειας σε ένα κόσμο ο οποίος επιμένει να την διαστρεβλώνει διαρκώς, ο Λάνθιμος σπρώχνει την ιστορία του να απογειωθεί σε ένα ντελιριακό τρίτο μέρος που θα επιχειρεί να απαντήσει με σαρδόνιο χιούμορ στο ίδιο φλέγον ερώτημα το οποίο τόσες φορές ως τώρα έχει διατυπωθεί κινηματογραφικά: αξίζει τελικά στην ανθρωπότητα να σωθεί και της επιτρέπεται να διαιωνίζεται έπειτα από τις τόσες αμαρτίες και ατασθαλίες που κατά συρροή διαπράττει; Συμπρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν.

Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση, που έχει σύνθημα «Αυτές οι Νύχτες μένουν», είναι οι, Δαναός Ι, CINOBO Όπερα Ι, Άστορ, Άστυ, Τριανόν, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Το πλήρες πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου στα site aiff.gr και cinemagazine.gr και η προπώληση των εισιτηρίων (από το www.aiff.gr και τo more.com διαδικτυακά) θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου για τις ειδικές κάρτες διαρκείας και την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου στις 12.00 μμ. για όλους τους θεατές.

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μεγάλο χορηγό τη Nova, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και υπό την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και τις 12 Οκτωβρίου.