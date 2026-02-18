Με μια βαθιά προσωπική μαρτυρία, η Αριάν Λαμπέντ μίλησε δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στην εφηβεία της, αποκαλύπτοντας ότι έπεσε θύμα βιασμού δύο φορές. Η εξομολόγηση έρχεται σε μια περίοδο έντονου δημόσιου διαλόγου για τη δικαστική μεταχείριση των θυμάτων έμφυλης βίας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τα όρια, τη συναίνεση και τη σιωπή.

Η ηθοποιός περιγράφει ότι στην εφηβεία της βίωσε σεξουαλική παρενόχληση, ανεπιθύμητα αγγίγματα και δύο βιασμούς. Για χρόνια, όπως εξηγεί, προσπάθησε να θάψει τη μνήμη, να επιβιώσει, να προχωρήσει. Η σιωπή όμως δεν ισοδυναμούσε με λήθη.

Η απόφασή της να μιλήσει δημόσια δεν ήρθε ξαφνικά. Προηγήθηκε η συμμετοχή της ως μάρτυρας υπεράσπισης σε υπόθεση βιασμού στην Ελλάδα. Εκεί, βρέθηκε αντιμέτωπη –όπως περιγράφει– με μια δικαστική διαδικασία που συχνά επανατραυματίζει τα θύματα. Η εμπειρία αυτή λειτούργησε καταλυτικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, σε δικαστικές αίθουσες, τίθεται υπό αμφισβήτηση η έννοια της συναίνεσης όταν υπάρχει ή υπήρξε σχέση μεταξύ θύματος και δράστη. Παρότι ο βιασμός εντός σχέσης αναγνωρίζεται νομικά, η κοινωνική και δικαστική του αντιμετώπιση εξακολουθεί – όπως υποστηρίζει – να φέρει στερεότυπα δεκαετιών.

Η μάχη με το τραύμα και η απεξάρτηση

Στην εξομολόγησή της αναφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το τραύμα της. Για ένα διάστημα κατέφυγε στο αλκοόλ, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποίησε πως η αποφυγή δεν αποτελεί θεραπεία. Από τα τέλη του 2021, όπως έχει αποκαλύψει, σταμάτησε να πίνει, επιλέγοντας να σταθεί απέναντι στο παρελθόν της με νηφαλιότητα.

Η ίδια δραστηριοποιείται πλέον ενεργά στον αγώνα κατά της σεξιστικής και σεξουαλικής βίας, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και στήριξης θυμάτων στη Γαλλία. Η δημόσια τοποθέτησή της δεν είναι μια προσωπική αφήγηση μόνο, είναι πολιτική πράξη.

Ο δημόσιος διάλογος και το #MeToo

Η παρέμβασή της εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ελληνικού #MeToo, που τα τελευταία χρόνια έφερε στο φως σοβαρές καταγγελίες στον χώρο του πολιτισμού και όχι μόνο. Η Λαμπέντ επισημαίνει ότι η δικαιοσύνη δεν αρκεί να είναι τυπικά σωστή· οφείλει να είναι και ουσιαστικά προστατευτική για τα θύματα.

Το βασικό της ερώτημα είναι σαφές: Πώς μπορεί μια γυναίκα να καταγγείλει όταν γνωρίζει ότι θα κληθεί να αποδείξει – ξανά και ξανά – την αλήθεια του τραύματός της;

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Λάνθιμο

Ο σύζυγός της, Γιώργος Λάνθιμος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες σκηνοθέτες με διεθνή αναγνώριση. Έγινε ευρύτερα γνωστός με τον «Κυνόδοντα» (Dogtooth) που προτάθηκε για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, ενώ η διεθνής του πορεία εδραιώθηκε με έργα όπως το «The Lobster» και το «The Favourite».

Η πιο πρόσφατη μεγάλη επιτυχία του, το «Poor Things», απέσπασε πολυάριθμα διεθνή βραβεία και υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στο παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα.

Η εξομολόγηση της Αριάν Λαμπέντ δεν αφορά μόνο το παρελθόν της. Αγγίζει το παρόν μιας κοινωνίας που ακόμη μαθαίνει να ακούει τα θύματα χωρίς αστερίσκους, χωρίς «ναι μεν αλλά». Και υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε δημόσια ιστορία, υπάρχει μια προσωπική διαδρομή επιβίωσης.

