Θερμή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», με την οποία ο διεθνής Έλληνας σκηνοθέτης συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας. Μετά την προβολή στη Sala Grande, το κοινό χάρισε στον σκηνοθέτη και στους πρωταγωνιστές ένα ενθουσιώδες standing ovation διάρκειας περίπου επτά λεπτών.

Η στιγμή ήταν τόσο έντονη, ώστε η Έμμα Στόουν, η οποία έδωσε το «παρών» συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι, δάκρυσε από χαρά. Στη συνέχεια ωστόσο, ξέσπασε σε γέλια όταν είδε ένα πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», σύμφωνα με το Variety. Μετά την υπόκλιση, ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί αποχώρησαν από την αίθουσα, κρατώντας ο ένας τον ώμο του άλλου, σχηματίζοντας μια αλυσίδα.

Σε σενάριο Γουίλ Τρέισι, η ταινία εστιάζει «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρίας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «Βουγονία» του τίτλου, προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «βοῦς» (βόδι) και «γένεσις» (γέννηση) ή «γόνος» (γόνος, απόγονος) και συνδέεται με μια αρχαία πεποίθηση για τον τρόπο αναπαραγωγής των μελισσών, η οποία συναντάται και στα γραπτά του Ρωμαίου ποιητή Βιργιλίου, όπου οι μέλισσες μπορούν να αναπαραχθούν από το σώμα μίας νεκρής αγελάδας.

Όσον αφορά τις πρώτες κριτικές, ενδεικτικά, το Variety γράφει ότι «Ο Λάνθιμος ακολουθεί την παράδοση σκηνοθετών όπως ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ και ο Όλιβερ Στόουν στο Natural Born Killers, αλλά λειτουργεί με τη δική του σκοτεινή παιχνιδιάρικη διάθεση. Η νέα του ταινία, Bugonia, είναι μια μεθυστική και συναρπαστική εμπειρία», ενώ ο κριτικός του Deadline τονίζει ότι «Το Bugonia μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό, αλλά δεν έχω δει μία ταινία φέτος που να είναι τόσο επίκαιρη για έναν κόσμο που ξεφεύγει από τον έλεγχο. Είναι πράγματι καθαρή ψυχαγωγία, αλλά πρέπει να δώσουμε προσοχή σε αυτό που προσπαθεί να πει».