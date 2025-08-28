Ο Γιώργος Λάνθιμος, με την Έμμα Στόουν, τον σεναριογράφο Γουίλ Τρέισι, τον ηθοποιό Τζέσι Πλέμονς και τον συνθέτη Τζέρσκιν Φέντριξ, έφτασαν σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, στο Λίντο και παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στο Palazzo del Casinò, λίγες ώρες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του διεθνούς Έλληνα σκηνοθέτη, «Bugonia», στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας.

Η Έμμα Στόουν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως το πώς ένιωσε ξυρίζοντας το κεφάλι της για τις ανάγκες της ταινίας -«Πολύ πιο εύκολο από οποιοδήποτε χτένισμα», απάντησε-, μέχρι το πώς διαχειρίζεται τη φήμη και την επιτυχία, αλλά και πώς είναι να συνεχίζει να συνεργάζεται με τον Λάνθιμο σε τόσο απαιτητικές ταινίες. Υπενθυμίζεται ότι το «Bugonia» είναι η τρίτη ταινία του Λάνθιμου μέσα σε τρία χρόνια, πάντα με πρωταγωνίστρια τη Στόουν.

Τζέσι Πλέμονς, Έμμα Στόουν

Η μαύρη κωμωδία αφηγείται πώς δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απαγάγουν την πανίσχυρη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρίας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη και έχει σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Συνεπώς και λαμβάνοντας υπόψη το θέμα, ένας δημοσιογράφος έθεσε την ερώτηση εάν οι συντελεστές της ταινίας πιστεύουν ότι υπάρχουν όντα εκεί πάνω που μας κοιτάζουν από ψηλά.

«Δεν ξέρω για το αν μας κοιτάζουν από ψηλά», απάντησε η Στόουν, λέγοντας ότι έχει υιοθετήσει τις απόψεις του αείμνηστου αστροφυσικού Καρλ Σέιγκαν. «Παρακολουθούσα την εκπομπή του, με τίτλο Cosmos, και ερωτεύτηκα παράφορα τη φιλοσοφία του […] Η ιδέα ότι είμαστε μόνοι σε αυτή την απέραντη έκταση του σύμπαντος -όχι ότι μας παρακολουθούν, αλλά ότι είμαστε μόνοι εδώ έξω- είναι κάτι αρκετά ναρκισσιστικό», πρόσθεσε. «Οπότε ναι, το λέω ανοιχτά, πιστεύω στους εξωγήινους!».

Όσο για την άποψη του Λάνθιμου στο θέμα, ο διάσημος σκηνοθέτης σχολίασε γελώντας, «Αυτή είναι μια πολύ περίπλοκη ερώτηση για να απαντηθεί με σοβαρό τρόπο».

O Λάνθιμος πιστεύει ότι η ταινία δεν είναι τόσο τραβηγμένη. «Πολλά από αυτά [που συμβαίνουν στην αφήγηση] αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τον πραγματικό κόσμο».

«Ποτέ δεν μου έχουν δώσει ένα σενάριο που να μου φάνηκε τόσο έτοιμο να γίνει», πρόσθεσε ο Λάνθιμος. «Το βρήκα πολύ αστείο και διασκεδαστικό, αλλά και εξαιρετικά εντυπωσιακό και ότι σε κάνει να σκεφτείς βαθιά τα πράγματα. Αμέσως με ενδιέφερε. Μου φάνηκε πολύ επίκαιρο τότε, και αυτό συνέβη πριν από τρία χρόνια, και τώρα μου φαίνεται ακόμα πιο επίκαιρο».

«Οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν το σωστό μονοπάτι με πολλούς τρόπους, αλλιώς δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο με την τεχνολογία, με την τεχνητή νοημοσύνη, με τους πολέμους… την κλιματική αλλαγή», ενώ συμπλήρωσε ότι ελπίζει η ταινία του «να ωθήσει τους ανθρώπους να σκεφτούν τι συμβαίνει σήμερα σε όλο τον κόσμο».

Από την άλλη, όταν ο Τζέσι Πλέμονς ρωτήθηκε σχετικά με την δουλειά και το έργο του Γιώργου Λάνθιμου, απάντησε: «Τις ταινίες του όπως κι αν θέλεις να τις κατηγοριοποιήσεις, τις αντιλαμβάνομαι πάντα, μεταξύ πολλών άλλων, ως ταινίες με μια πραγματική ανθρώπινη ποιότητα».

Η αφίσα της ταινίας

