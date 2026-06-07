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Μετά την κυκλοφορία του φιλμ «The Favourite» το 2018, ο Γιώργος Λάνθιμος απείχε από την παραγωγή ταινιών για πέντε χρόνια.



Στο διάστημα αυτό, ο Έλληνας δημιουργός μετακόμισε από την Ελλάδα στο Λος Άντζελες και επικεντρώθηκε στην απαιτητική προετοιμασία τριών νέων πρότζεκτ.

Η επιστροφή του αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυναμική, καθώς παρουσίασε τρεις ταινίες σε ισάριθμα χρόνια: «Poor Things», «Kinds of Kindness» και «Bugonia».



Παρά το γεγονός ότι διανύει μια εξαιρετικά γόνιμη δημιουργική περίοδο, πρόσφατες δηλώσεις του αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας, ακόμη μεγαλύτερης αποχής από τη σκηνοθεσία.

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Σε συνέντευξή του στους Financial Times, με αφορμή την έκθεση φωτογραφίας του στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση –αποσπάσματα της οποίας αναδημοσίευσε το World of Reel-, ο Λάνθιμος χαρακτήρισε την συγκεκριμένη ενασχόλησή του «απελευθερωτική» σε σύγκριση με την πίεση της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ