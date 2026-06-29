Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Madonna άσκησε έντονη κριτική στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η εξάρτηση από αυτήν έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αυθεντική καλλιτεχνική δημιουργία.

Η τραγουδίστρια επισήμανε ότι οι αλγόριθμοι και η τεχνολογία περιορίζουν τη λήψη δημιουργικών ρίσκων, ενώ η μουσική βιομηχανία δίνει πλέον υπερβολική έμφαση στους αριθμούς των ακολούθων.

Για να διατηρήσει τη δημιουργικότητά της, η Madonna επιλέγει να απομακρύνεται από την τεχνολογία και τους περισπασμούς, αναζητώντας έμπνευση στην επαφή με τη φύση και το περιβάλλον της.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό της για την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας το κοινό να περιορίσει τη χρήση των κινητών συσκευών στην καθημερινότητά του.

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Η Madonna άσκησε έντονη κριτική στην τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Vogue Italia ότι το να στηρίζεται κανείς στην τεχνητή νοημοσύνη είναι το αντίθετο του να δημιουργεί τέχνη.

«Κάποτε βρισκόσουν ανάμεσα σε ζωγράφους, μουσικούς, χορευτές και καλλιτέχνες, όλοι στον ίδιο χώρο, να δημιουργούν με μοναδικό γνώμονα την ίδια την τέχνη και να εμπνέουν ο ένας τον άλλον. Εκτιμώ βαθιά αυτή την εμπειρία», δήλωσε η Madonna. «Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Πλέον, για να εξασφαλίσεις ένα συμβόλαιο στη δισκογραφία, το πρώτο που εξετάζεται είναι πόσους ακολούθους διαθέτεις».

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Και συνέχισε: «Γι’ αυτό και στο Bring Your Love λέω: “Μην προσπαθείς να μου αποσπάσεις την προσοχή με αριθμούς”. Για μένα, όλα ξεκίνησαν χωρίς να σκέφτομαι τις θέσεις στα μουσικά charts ή τα στοιχεία των ακροάσεων στις πλατφόρμες. Οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το αντίθετο του να τολμάς και να παίρνεις δημιουργικά ρίσκα· και, για μένα, αυτό είναι το αντίθετο της καλλιτεχνικής δημιουργίας».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι, όταν αναζητά έμπνευση για νέα μουσική, επιλέγει να απομακρύνεται πλήρως από την τεχνολογία και τους περισπασμούς της καθημερινότητας.

«Το τελευταίο διάστημα αυτό ήταν δύσκολο, λόγω του νέου μου δίσκου και όλων όσων τον περιβάλλουν. Ωστόσο, μου αρέσει να κάνω διαλείμματα και να αποσύρομαι από τα πάντα. Έτσι τροφοδοτείται η φαντασία σου», εξήγησε. «Χρειάζεσαι στιγμές ηρεμίας και ημέρες κατά τις οποίες απλώς έρχεσαι ξανά σε επαφή με τη φύση, με τα παιδιά μου, με τα άλογά μου».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Madonna ασκεί κριτική στη χρήση της τεχνολογίας. Σε συζήτηση με το κοινό, στο περιθώριο της πρεμιέρας της ταινίας της «Confessions II – The Film», είχε υποστηρίξει ότι τα social media έχουν καλλιεργήσει στους ανθρώπους μια «διαρκή ανάγκη» να καταγράφουν κάθε στιγμή της ζωής τους. Παράλληλα, είχε προτρέψει τους θαυμαστές της να «αφήσουν κάτω τα κινητά τους και να επικοινωνήσουν πραγματικά μεταξύ τους».

Με πληροφορίες από Variety