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Κατά τη διάρκεια της δίωρης συναυλίας, ο τραγουδιστής μοιράστηκε με το κοινό προσωπικές αφηγήσεις για τη ζωή και την καλλιτεχνική του πορεία.

Ο καλλιτέχνης εξέφρασε τις ανησυχίες του για παγκόσμια κοινωνικά ζητήματα, ενώ το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον κόσμο να πλησιάζει τη σκηνή για να απαθανατίσει τον καλλιτέχνη και να λάβει αυτόγραφα σε μια θερμή ατμόσφαιρα.

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Μια «χειροποίητη» συναυλία Straignt from the heart με μια κιθάρα, ένα πιάνο και μια φυσαρμόνικα χάρισε ο κορυφαίος Καναδός καλλιτέχνης, Μπράιαν Ανταμς στο κοινό που το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου γέμισε ασφυκτικά την Αίθουσα Φίλων Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για να τον απολαύσει.

Ωριμος στα 67 του χρόνια, βαθύς στο συναίσθημα που αναβλύζει από τις διαχρονικές και μεγάλες του επιτυχίες, όπως το (Everything I Do) I Do It for You – που έφτασε στο Νο1 σε πωλήσεις σε Βρετανία, ΗΠΑ και Καναδά – αλλά και πολιτικοποιημένος με ανησυχίες για τις μεγάλες αδικίες του πλανήτη, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής της μουσικής ροκ ξετύλιξε τη ζωή του με μικρές αφηγήσεις ανάμεσα από τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια 100% unplugged μουσική παράσταση με τίτλο “The Bare Bones Live”. Ο ίδιος έπαιξε κιθάρα και φυσαρμόνικα συνοδεία του πιανίστα του Γκάρι Μπράιτ.

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(φωτογραφία Κατερίνα Λυμπεροπούλου)

΄Ηταν 20.00 το βράδυ της Κυριακής, ο Μπράιαν Ανταμς εμφανίστηκε στην αίθουσα του Μεγάρου – όχι στη σκηνή, αλλά – διασχίζοντας τον διάδρομο που οδηγούσε στην πλατεία ανάμεσα στα επιφωνήματα του κόσμου. «Καλησπέρα», είπε στα ελληνικά μόλις ανέβηκε στη σκηνή εκκινώντας μια επικοινωνία με το κοινό, ζεστή και ενθουσιώδη καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Ο Μπράιαν Ανταμς αντάμειψε το κοινό του με όσα αυτόγραφα μπορούσε να υπογράψει αλλά – κυρίως – με αυτή τη δίωρη «κατάδυση» στην προσωπική του αλήθεια συνοδευόμενη από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μιας καριέρας που κρατά μισό αιώνα τώρα

Η ζωή στο Βανκούβερ του Καναδά ως μαθητής με «κολλητό» του έναν Ελληνα, τον Γιώργο, η μητέρα του οποίου τον έβλεπε μικρόσωμο και τον παρότρυνε να φάει και κάπως έτσι γνώρισε το τζατζίκι και το σουβλάκι, όταν οι βρετανικής καταγωγής γονείς του τρεφόντουσαν με …σάντουιτς με μαρμελάδα. Η ανακοίνωση στη μητέρα του ότι μετά το σχολείο δεν θα πάει να σπουδάσει, αλλά θα γίνει μουσικός – και η απάντησή της, «ό,τι κάνεις να το κάνεις καλά». Το αίτημά του να αγοράσει πιάνο με τα χρήματα που θα προορίζονταν για τις σπουδές του – το οποίο οι γονείς του πραγματοποίησαν, ενώ «πρωτοσκαλίζοντάς» το το 1978 – κι ενώ ο αδερφός του παραπονιόταν για την ενόχληση –να γράψει τοStraignt from the heart. Η τόλμη του να στείλει ένα κομμάτι στον μάνατζερ της Τίνα Τέρνερ και μετά από λίγο καιρό να πληροφορηθεί ότι η θρυλική αμερικανίδα καλλιτέχνιδα θα του έκανε ακρόαση. Αλλά και η περίπτωση του πατέρα του που βρέθηκε ως διαπραγματευτής για την ειρήνη σε έναν από τους ιστορικούς πολέμους της Ινδίας με το Πακιστάν κι επέστρεψε με Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες, γεγονότα που γέννησαν το τραγούδι Love is stronger than hate, για το οποίο του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει και μια νύξη στην πολύπαθη Μέση Ανατολή:

(φωτογραφία Κατερίνα Λυμπεροπούλου)

Where I come from you need to learn to fight

And follow in the footsteps, what your father thought was right…

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Φωτογραφία: Κατερίνα Λυμπεροπούλου

«Γράφω την αλήθεια μου», είπε ο Μπράιαν Ανταμς αναφέροντας ακόμα πως The right place (σ.σ. τίτλος τραγουδιού του) για εκείνον είναι η Θεσσαλονίκη ανταποκρινόμενος στην αγάπη του κοινού, μια πόλη η οποία, όπως είπε, δεν είχε επισκεφθεί ποτέ, παρ’ ότι έχει έρθει στην Ελλάδα.

Για δύο ώρες χωρίς διάλειμμα, ακούραστος και με ισχυρό το γνωστό ηχόχρωμα της μελωδικής, ελαφριά βραχνής φωνής του, ο Μπράιαν Ανταμς τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες αλλά και λιγότερο γνωστά τραγούδια με αποκορύφωμα το Summer of 69 όταν όλη η αίθουσα σηκώθηκε όρθια αποθεώνοντάς τον.

Φωτογραφία: Κατερίνα Λυμπεροπούλου

Τι κι αν είχε ζητηθεί να απενεργοποιηθούν τα κινητά; Το τέλος του κονσέρτου βρήκε τον καλλιτέχνη να απαθανατίζεται από όρθιους που δεν άντεξαν να μην πλησιάσουν, έχοντας την έγκρισή του, τη σκηνή για να φθάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά του. Τους αντάμειψε με όσα αυτόγραφα μπορούσε να υπογράψει αλλά – κυρίως – με αυτή τη δίωρη «κατάδυση» στην προσωπική του αλήθεια συνοδευόμενη από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μιας καριέρας που κρατά μισό αιώνα τώρα.

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