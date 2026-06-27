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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Πορταριάς. Όχημα που οδηγούσε 33χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, υπό συνθήκες που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Εκτροπή αυτοκινήτου και διπλή παράσυρση πεζού

Στη συνέχεια, ενώ ο άνδρας είχε βγει από το αυτοκίνητό του και κινούνταν πεζός στο οδόστρωμα, παρασύρθηκε διαδοχικά από δύο διερχόμενα οχήματα: ένα που οδηγούσε 60χρονη Ελληνίδα με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη και ένα δεύτερο, με οδηγό 44χρονο Ρουμάνο, που κινείτο προς Χαλκιδική. Το περιστατικό προκάλεσε για αρκετή ώρα προβλήματα στην κυκλοφορία.

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Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στο σημείο δημιουργήθηκε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ για τα αίτια του συμβάντος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.