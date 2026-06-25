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Δικογραφία σχηματίσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σε βάρος 28χρονης, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων και για παράβαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 28χρονη από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 σύναψε σχέση με ανήλικη, ηλικίας 14 ετών, και παραπλανώντας την ως προς τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς της, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της σε οικία όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου.

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Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής με την ανήλικη οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.