Η νέα υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρος Flyover που κατασκευάζεται πάνω από τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαβεβαιώνει ότι δεν θα τοποθετηθούν σταθμοί διοδίων.

Με μήκος 4 χλμ. και πλάτος 22 μέτρων, το Flyover πρόκειται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη γέφυρα που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ελλάδα, αλλά και να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης.

Το Flyover αποτελεί κομβικό κομμάτι του έργου αναβάθμισης της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, σχεδιασμένο ώστε να αποσυμφορήσει την κυκλοφορία στον αστικό ιστό και να διευκολύνει την πρόσβαση σε κύριες οδικές αρτηρίες, όπως η ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και η Χαλκιδική.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, δήλωσε ότι η πρόοδος των έργων για την κατασκευή του flyover έχει ξεπεράσει το 30% της υλοποίησης, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα δημιουργηθούν σταθμοί πληρωμής διοδίων, αφού η αποπληρωμή του θα γίνει μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας.

Πρόκειται για έργο ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 478 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στοχεύει να διπλασιάσει τη χωρητικότητα της Περιφερειακής, εξυπηρετώντας έως και 10.000 οχήματα την ώρα έναντι περίπου 5.000 σήμερα.

Με απλά λόγια, το Flyover υπόσχεται σημαντική αποσυμφόρηση, μικρότερους χρόνους μετακίνησης και συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης, που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί στα όριά του.

Η παράδοση του έργου έχει οριστεί για τον Μάιο του 2027, με τους ρυθμούς να παραμένουν σταθεροί και χωρίς ενδείξεις καθυστερήσεων.