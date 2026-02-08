ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHTOΔΡΟΜΟΥ (FLYOVER) ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (EUROKINISSI/ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ)

Το λένε Flyover και δεν είναι απλώς «άλλη μία» παρέμβαση σε έναν κορεσμένο άξονα. Είναι η επιλογή να περάσει η λύση πάνω από το πρόβλημα: μια υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρος που θα «κάθεται» πάνω στην Ανατολική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, με στόχο να αποσυμφορήσει την πόλη και να αλλάξει τον κυκλοφοριακό της χάρτη.

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο οδικό έργο περίπου 13 χλμ. (αναβάθμιση υφιστάμενου άξονα + νέο υπερυψωμένο τμήμα). Η «υπογραφή» του είναι μια συνεχόμενη γέφυρα 4 χλμ., με πλάτος 22 μέτρα που, όπως αναφέρεται, ξεπερνά σε μήκος ακόμη και τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Στον συνολικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται κόμβοι/γέφυρες/σήραγγες (οι αναφορές διαφέρουν ανά πηγή ως προς το ακριβές πλήθος).

Ο στόχος είναι να διπλασιαστεί η χωρητικότητα της Περιφερειακής:

από περίπου 5.000 οχήματα/ώρα σήμερα σε έως 10.000 οχήματα/ώρα.

Πότε τελειώνει

Το χρονοδιάγραμμα που επαναλαμβάνεται στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις είναι παράδοση τον Μάιο του 2027.

Κόστος: πόσο κάνει και γιατί βλέπουμε διαφορετικά νούμερα

Εδώ υπάρχει μια λεπτή (αλλά σημαντική) διάκριση:

Σε δημοσιεύματα και ενημερώσεις για το έργο ως ΣΔΙΤ αναφέρεται προϋπολογισμός/σύμβαση γύρω στα 478 εκατ. ευρώ.

Σε παλαιότερες παρουσιάσεις του σχεδίου (2020) αλλά και σε εταιρική παρουσίαση, εμφανίζεται συχνά το ποσό 370 εκατ. ευρώ για το έργο.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό πρακτικά: σε έργα ΣΔΙΤ άλλοτε προβάλλεται το «καθαρό» κατασκευαστικό αντικείμενο/προϋπολογισμός, ενώ άλλοτε το συνολικό συμβατικό κόστος/πακέτο (που μπορεί να «κουβαλά» χρηματοδοτικές και λειτουργικές παραμέτρους). Οι πηγές δεν το εξηγούν πάντα με τον ίδιο τρόπο, άρα αξίζει προσοχή στο ποιο νούμερο αντιστοιχεί σε τι.

«Ποιος το σκέφτηκε» και ποιος το τρέχει

Η ιδέα του «δρόμου πάνω από τον δρόμο» παρουσιάστηκε επίσημα ως επιλογή του σχεδιασμού του Υπουργείου Υποδομών, με τη λογική ότι αντί για νέα χάραξη/διαπλάτυνση, ο νέος άξονας περνά πάνω από την υπάρχουσα, με στόχο ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος.

Ως προς την υλοποίηση, το έργο «τρέχει» ως ΣΔΙΤ με κοινοπρακτικό σχήμα που αναφέρεται ως AVAX–ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ σε δημοσίευμα, ενώ σε εταιρικές/τεχνικές αναφορές εμφανίζεται το σχήμα Avax–Mytilineos.

Σε τεχνικό άρθρο για το project αναφέρεται ότι τον σχεδιασμό ανέλαβε η MAVRAKIS Consulting Engineers.

Η «φιλοσοφία» του έργου, με απλά λόγια

Αποσυμφόρηση χωρίς νέο «άνοιγμα» πόλης/δάσους: λύση «κάθετα», όχι «οριζόντια».

Ασφάλεια: το αφήγημα δεν είναι μόνο ο χρόνος, αλλά και η μείωση ατυχημάτων.

Συνδέσεις-κλειδιά: πιο γρήγορη πρόσβαση προς ΠΑΘΕ, Εγνατία, αεροδρόμιο “Μακεδονία”,

Χαλκιδική.

Λειτουργία χωρίς «κλασικά» διόδια: έχει δημοσιευτεί ότι δεν προβλέπονται σταθμοί διοδίων, καθώς η αποπληρωμή γίνεται μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας.

