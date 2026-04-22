Το Flyover της Θεσσαλονίκης έχει πλέον φτάσει πάνω από 50% του φυσικού αντικειμένου, με τα εργοτάξια να δουλεύουν σε πολλαπλά μέτωπα και την κυβέρνηση να μιλά για ταχεία πρόοδο και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Την ίδια ώρα, ενεργοποιείται και πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση 81 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις και συμπληρωματικές εργασίες, στοιχείο που δείχνει ότι το έργο μπαίνει σε πιο απαιτητική αλλά και πιο ώριμη φάση υλοποίησης.

Το πιο κρίσιμο νέο στοιχείο είναι ότι, με βάση τις πιο πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και τις ενημερώσεις από το μέτωπο του έργου, η πρόοδος του Flyover ξεπέρασε το 50%, ενώ η παράδοση εξακολουθεί να τοποθετείται στην άνοιξη του 2027. Ειδικότερα, σε ενημέρωση του Φεβρουαρίου αναφερόταν ότι το έργο βρίσκεται στο μισό της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου, με στόχο να δοθεί στην κυκλοφορία την άνοιξη του 2027, ενώ την 21η Απριλίου 2026 επαναλήφθηκε ότι τα εργοτάξια «δουλεύουν πυρετωδώς» και ότι τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται.

Advertisement

Advertisement

Στο τεχνικό πεδίο, το έργο έχει μπει ξεκάθαρα σε φάση επιτάχυνσης. Σύμφωνα με την τελευταία λεπτομερή ενημέρωση, το «πορτοκαλί καλούπι» είχε ήδη διανύσει 500 μέτρα, ενώ το «μπλε καλούπι» ξεκινούσε τη σκυροδέτηση, έτσι ώστε τα δύο συστήματα να δουλεύουν παράλληλα. Αυτή είναι η φάση που θεωρείται καθοριστική, επειδή επιτρέπει να αυξηθεί ο ρυθμός κατασκευής των βάθρων και των βασικών τμημάτων της υπερυψωμένης λεωφόρου. Παράλληλα, τον Μάρτιο προχώρησαν ειδικές παρεμβάσεις στον κόμβο Πυλαίας–Πανοράματος για την επιτάχυνση της κατασκευής της νέας γέφυρας.

Σε ό,τι αφορά το πότε τελειώνει και πότε παραδίδεται, το σταθερό σημείο αναφοράς παραμένει η άνοιξη του 2027, με αρκετές αναφορές να προσδιορίζουν πιο συγκεκριμένα τον Μάιο του 2027 ως ορόσημο ολοκλήρωσης. Υπάρχουν δημόσιες εκτιμήσεις ότι το έργο μπορεί να κινηθεί ακόμη και ταχύτερα, ωστόσο το ασφαλές και τεκμηριωμένο χρονοδιάγραμμα παραμένει αυτό της παράδοσης μέσα στην άνοιξη του 2027.

Τα βασικά στοιχεία του έργου εξηγούν γιατί θεωρείται παρέμβαση-κλειδί για τη Θεσσαλονίκη. Η παραχώρηση και η κατασκευαστική σύμβαση αφορούν συνολικά αναβάθμιση μήκους 13 χιλιομέτρων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή, από τον κόμβο Κ5 έως τον Κ12, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της ΣΔΙΤ. Σε επίπεδο κατασκευαστικού έργου, η εταιρική παρουσίαση του αναδόχου μιλά για 12 χιλιόμετρα έργου, 9 ανισόπεδους κόμβους, 7,6 χιλιόμετρα υπερυψωμένης λεωφόρου με τις προσβάσεις της, 4 χιλιόμετρα γέφυρας ταχείας κυκλοφορίας, 9 γέφυρες, 2 στέγαστρα και 1 σήραγγα.

Στο οικονομικό σκέλος, το έργο είχε εκτιμηθεί στα 373,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 462 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του σχήματος ΣΔΙΤ. Πλέον, στις 21 Απριλίου 2026 έγινε γνωστό ότι ενεργοποιείται πρόσθετη ενίσχυση 81 εκατ. ευρώ για να καλυφθούν δαπάνες αποζημιώσεων και συμπληρωματικών εργασιών. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική χρηματοδοτική εικόνα του έργου έχει ενισχυθεί καθώς προχωρά η κατασκευή, χωρίς ωστόσο οι τελευταίες επίσημες τοποθετήσεις να μεταθέτουν τον στόχο παράδοσης.

Το βασικό κέρδος για τους Θεσσαλονικείς είναι η αύξηση της χωρητικότητας και η αποσυμφόρηση του περιφερειακού και, κατ’ επέκταση, του αστικού ιστού. Η επίσημη παρουσίαση του έργου αναφέρει συνολική χωρητικότητα 20.000 οχημάτων ανά ώρα στις δύο κατευθύνσεις στην περιοχή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου. Παράλληλα, σε δημόσιες τοποθετήσεις έχει εξηγηθεί ότι η υφιστάμενη δυνατότητα των περίπου 5.000 οχημάτων ανά ώρα ανά κατεύθυνση μπορεί ουσιαστικά να διπλασιαστεί, ώστε περισσότερα οχήματα να κινούνται στην περιφερειακή αντί να διοχετεύονται σε εναλλακτικές διαδρομές μέσα στην πόλη.

Με απλά λόγια, αυτό που υπόσχεται το Flyover είναι λιγότερη πίεση στο κέντρο, ταχύτερες διαμπερείς μετακινήσεις, μικρότερους χρόνους διαδρομής στην ανατολική περιφερειακή και πιο αξιόπιστη καθημερινή κυκλοφορία για όσους μετακινούνται από και προς ανατολικά, δυτικά και τα μεγάλα νοσοκομεία ή τις εξόδους της πόλης. Στα προβλεπόμενα οφέλη περιλαμβάνονται επίσης η μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφορών, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των ρύπων λόγω πιο ομαλής ροής.

Το συμπέρασμα είναι ότι το έργο έχει αφήσει πίσω του το στάδιο της αβεβαιότητας και βρίσκεται πια σε μετρήσιμη, ώριμη φάση κατασκευής. Η εικόνα της 22ας Απριλίου 2026 είναι ότι το Flyover «τρέχει», το 50% είναι ο νέος επίσημος δείκτης προόδου, η άνοιξη του 2027 παραμένει ο βασικός στόχος παράδοσης και η Θεσσαλονίκη περιμένει από αυτό το έργο όχι απλώς μια νέα γέφυρα πάνω από τον δρόμο, αλλά μια συνολική αλλαγή στον τρόπο που κινείται η πόλη.