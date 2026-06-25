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Σεσημασμένος για παράβαση τού νόμου περί όπλων ήταν ο ανήλικος, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο μαθητής της Γ’ Γυμνασίου είχε συλληφθεί στις 12 Ιουνίου, μαζί με τον γιο πρώην υπουργού, καθώς στην κατοχή του είχαν βρει ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού, αλλά και πάλι είχε στην κατοχή του μία σιδερογροθιά.

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Η επίσημη ταυτοποίησή του ήρθε μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων του, τα οποία μπήκαν στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχεδόν ταυτόχρονα έφθασε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και η μητέρα του θύματος, η οποία όλη τη νύχτα αναζητούσε τον γιο της με τηλεφωνήματα σε στενούς φίλους του, καθώς δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Όταν το πρωί πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης για τη συμπλοκή στην Καλλιθέα, κάλεσε την αστυνομία και από εκεί την καθοδήγησαν να πάει στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί το θύμα της συμπλοκής και τελικά υπέκυψε στο τραύμα του, στον θώρακα.

Το κίνητρο τής συμπλοκής

Μέχρι αυτήν την ώρα τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν έχουν καταφέρει να αποσαφηνίσουν τα κίνητρα τής συμπλοκής. Δύο είναι τα πιο πιθανά σενάρια.

Το πρώτο είναι η συμπλοκή να έχει οπαδικό υπόβαθρο, καθώς ο 15χρονος φορούσε μπλούζα του Ολυμπιακού και οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους δήλωσαν οπαδοί της ίδιας ομάδας, ενώ και πριν από λίγες ημέρες υπήρχε στο ίδιο σημείο επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο. Ένας δεκαεξάχρονος οπαδός της ΑΕΚ ήταν τότε το θύμα, αλλά είναι και ένας από τους εμπλεκόμενους της νέας συμπλοκής.

Το δεύτερο σενάριο είναι να κρύβονται πίσω από τη συμπλοκή προσωπικές διαφορές, αλλά αυτό απομακρύνεται ώρα με την ώρα.