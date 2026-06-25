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Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, οργής και μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος ξεκίνησε στο Τσβάιμπρυκεν της Γερμανίας η δίκη για τον θάνατο του 36χρονου Τούρκου ελεγκτή τρένων Σερκάν Τσαλάρ, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση Έλληνα επιβάτη τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η διαδικασία άρχισε με 15 λεπτά καθυστέρηση, ενώ η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από συγγενείς, συναδέλφους του θύματος και δημοσιογράφους.

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«Ο 26χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος οδηγήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου με χειροπέδες», μίλησε επί περίπου μιάμιση ώρα για τη ζωή του, αναφερόμενος σε προβλήματα ψυχικής υγείας και στη χρήση μαριχουάνας. Μέσω δήλωσης που διάβασε ο συνήγορός του, ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας πως «ήταν μια στιγμή τυφλής οργής, μια πράξη που τον κρατά ξύπνιο κάθε βράδυ», ενώ επέμεινε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία η οικογένεια του θύματος ύψωσε φωτογραφίες του Σερκάν Τσαλάρ στην αίθουσα. «Το πνεύμα του είναι εδώ», δήλωσε ο αδελφός του, τονίζοντας πως καμία απόφαση δεν μπορεί να τον φέρει πίσω.

Ένταση προκλήθηκε όταν προβλήθηκε το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του τρένου, στο οποίο καταγράφεται η επίθεση. Αρκετοί συγγενείς αποχώρησαν από την αίθουσα, ενώ ένας παρευρισκόμενος απομακρύνθηκε και τιμωρήθηκε με πρόστιμο.

Το κρίσιμο ερώτημα της δίκης είναι αν πρόκειται για θανατηφόρα σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία. Σε περίπτωση καταδίκης για φόνο, ο 26χρονος αντιμετωπίζει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης.

(Με πληροφορίες από Deutsche Welle)