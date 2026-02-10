Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 26χρονο από την Θεσσαλονίκη που επιτέθηκε και σκότωσε με τις γροθιές του τον 36χρονο Τούρκο ελεγκτή σε τρένα Σερκάν Τσαλάρ αφού διαπίστωσε πως το εισιτήριο του δεν ήταν έγκυρο.

Όπως αναφέρει το Der Spiegel και αναπαράγει η Bild, ο νεαρός δράστης, λίγο πριν την δολοφονική επίθεση που ακολούθησε την επιβίβασή του σε τρένο στον σταθμό του Λάντστουλ ήταν πρωταγωνιστής και σε ένα άλλο επεισόδιο.

Αυτό σημειώθηκε περί τις 11:50 το πρωί της ίδια μέρας (2 Φεβρουαρίου) σε ένα τρένο της TGV που έφτασε στο Καϊζερσλάουτερν από τη Γαλλία.

Τότε, ο 26χρνος φέρεται να είχε κλωτσήσει μια πόρτα, οι εργαζόμενοι στο τρένο τον είδαν και κάλεσαν τις αρχές αλλά οι αστυνομικοί, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, του επέτρεψαν να συνεχίσει το ταξίδι καθώς η πόρτα του συρμού δεν είχε υποστεί φθορές και ο νεαρός είχε έγκυρο εισιτήριο στην κατοχή του.

Σχεδόν πέντε ώρες αργόρα κατά τον έλεγχο από τον άτυχο Τούρκο ελεγκτή που του ζήτησε να αποβιβαστεί από το δεύτερο τρένο αφού το εισιτήριο του δεν ήταν έγκυρο, ο δράστης άρχισε να τον γρονθοκοπά και τον άφησε αιμόφυρτο και αναίσθητο.

Λίγες ώρες αργότερα ο 36χρονος, πατέρας δύο ανήλικων αγοριών ξεψύχησε στο νοσοκομείο ενώ ο θύτης του σηνελλήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία.

Μέχρι σήμερα δεν συνεργάζεται με τις αρχές και δεν έχει δώσει καμία πληοφορία σχδετικά με την θανατηφόρα επίθεση στην οποία ενεπλάκη.