Από τη Θεσσαλονίκη φέρεται να κατάγεται ο 26χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 36χρονο τουρκικής καταγωγής ελεγκτή, Σερκάν Τσ., σε τρένο της Deutsche Bahn, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του περιοδικού Focus.

Mετά το κύμα fake news στο διαδίκτυο γύρω από την εθνικότητα του φερόμενου δράστη το έγκυρο γερμανικό περιοδικό στην ηλεκτρονική του έκδοση επανέρχεται στην υπόθεση, επικαλούμενο αξιόπιστες πληροφορίες και αναφέρει ότι «ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη».

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο άνδρας δεν είναι Έλληνας, αλλά Σύρος που ταξίδευε με ελληνικά έγγραφα», σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Fake news από γερμανικά και ελληνικά ΜΜΕ

Το ρεπορτάζ στη συνέχεια κάνει ειδική μνεία σε παραποιημένο άρθρο στη γερμανική εφημερίδα Münchener Abendzeitung, ενώ αναφέρεται επίσης και σε αντίστοιχο παράδειγμα από ελληνική ιστοσελίδα που μετέδωσε ψευδώς ότι «Σύρος ισλαμιστής που εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα και έλαβε διαβατήριο είναι ο φερόμενος ως ”Έλληνας δολοφόνος”. Το πραγματικό του όνομα είναι Μουσταφά Ασλάν και σκότωσε τον μηχανοδηγό».

Το ρεπορτάζ του Focus σημειώνει μεταξύ άλλων: «η Εισαγγελία δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης. Το ό,τι γενέτειρά του είναι η Θεσσαλονίκη καθιστά ακόμη πιο απίθανη τη θεωρία ενός εισαγόμενου ισλαμιστή, εκτός αν το διαβατήριο είναι πλαστό».

Όπως επισημαίνει, «η συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων έχει ως στόχο να σπείρει αβεβαιότητα», ενώ «πρόσφατες αναφορές ψευδών ειδήσεων καταδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη προσεκτικής επαλήθευσης των πηγών».

Υπό κράτηση ο 26χρονος στη Γερμανία

Σε ρεπορτάζ του το δημόσιου δικτύο SWR αναφέρει: «Ο φερόμενος ως δράστης, Έλληνας που διαμένει στο Λουξεμβούργο, ερευνάται από την αστυνομία και την Εισαγγελία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης για τον 26χρονο στη Γερμανία και ήδη τελεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο 26χρονος δεν έχει ακόμη μιλήσει και δεν έχει προηγούμενες καταδίκες σε βάρος του».

(με πληροφορίες από Focus Onlibe, DW)