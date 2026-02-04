Ενας 26χρονος Ελληνας κατηγορείται πως το βράδυ της Δευτέρας επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο ελεγκτή τρένου στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατίδιο της της Ρηνανίας-Παλατινάτο.

Ο υπάλληλος της Deutsche Bahn (σ.σ Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι) μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του, όπως ανακοίνωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Eβελίν Πάλα. «Όλοι καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς άσκοπο θάνατο του συναδέλφου μας».

Ο υπάλληλος, ονόματι Serkan C. έκανε έλεγχο εισιτηρίων σε περιφερειακό τρένο κοντά στο Λάνστουλ το βράδυ της Δευτέρας.

Ο 26χρονος Ελληνας, ο οποίος ταξίδευε με τρία άλλα άτομα, δεν είχε εισιτήριο με αποτέλεσμα να του ζητηθεί από τον ελεγκτή να κατέβει από το τρένο. Στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η εφημερίδα Bild, ξέσπασε καβγάς.

Σύμφωνα με τη Bild, o 26χρονος Έλληνας άνδρας σηκώθηκε και απείλησε τον ελεγκτή με τη γροθιά του. Ο ελεγκτής προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση και κράτησε αποστάσεις, αλλά ο παραβάτης τον χτύπησε. Εκπρόσωπος της εισαγγελίας δήλωσε ότι ο άνδρας χτυπήθηκε δυνατά στο κεφάλι.

Οι επιβάτες του τρένου παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησαν την αστυνομία. Στον ελεγκτή έγινε προσπάθεια ανάνηψης επί τόπου και έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 36χρονος αφήνει πίσω του σύζυγο και παιδιά. Η Deutsche Bahn ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί λεπτό σιγής σε όλη τη χώρα στις 3 μ.μ., με ανακοινώσεις στους σταθμούς και στα τρένα.

Ο ύποπτος, ο οποίος δεν έχει μόνιμη κατοικία στη Γερμανία, συνελήφθη με χειροπέδες στο σημείο του συμβάντος και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή την Τρίτη. Ο δικαστής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Πηγή: Kronen Zeitung