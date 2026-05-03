Ενέδρα θανάτου έστησαν τα ξημερώματα της 25ης Απριλίου σε έναν 36χρονο άνδρα από την Αίγυπτο η εν διαστάσει σύζυγός του με τον νυν σύντροφό της, τον αδελφό της και τουλάχιστον δύο άτομα ακόμα.

Σύμφωνα με την έρευνα των στελεχών του Τμήματος Ασφαλείας Μαραθώνα, οι πέντε δράστες πήγαν τη νύχτα της 25ης Απριλίου στο κατάλυμα του 36χρονου, όπου τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα.

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε δύο ημέρες αργότερα.

Όσο ήταν εν ζωή, όμως, πρόλαβε να αποκαλύψει τα όσα συνέβησαν στον πατέρα του, ο οποίος τα κατέθεσε στους αστυνομικούς και μαζί με άλλα ευρήματα έφθασαν εκείνοι στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας.

Μεταξύ των στοιχείων, που βοήθησαν τις αρχές, ήταν και βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο απαθανατίστηκαν οι δράστες την επίμαχη στιγμή να κινούνται με το αυτοκίνητο του νυν συντρόφου.

Σε βάρος των εμπλεκομένων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και τώρα είναι αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.