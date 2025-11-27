Μία οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Γερμανία, όπου ένας άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του, τους δύο γιους του και την αδελφή του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι σοροί εντοπίστηκαν την Τρίτη σε τρεις περιοχές: Ρόιτλινγκεν, Πφούλινγκεν και Σαντ Γιόχαν.

Ο δράστης, ηλικίας 63 ετών και γνωστός κυνηγός, αυτοκτόνησε μετά τις ανθρωποκτονίες. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι και τα πέντε θύματα της υπόθεσης στη νότια Γερμανία έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς.

Advertisement

Advertisement

Οι τέσσερις συγγενείς του –η 60χρονη αδελφή του, η 57χρονη σύζυγός του και οι γιοι τους, 27 και 29 ετών– βρέθηκαν νεκροί σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας φροντιστής εντόπισε το πρωί της Τρίτης (25.11.2025) την 60χρονη αδελφή του δράστη νεκρή στο διαμέρισμά της. Αμέσως ξεκίνησε έρευνα, με τον 63χρονο να θεωρείται ο κύριος ύποπτος. Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του, όπου εντόπισαν τόσο τον ίδιο όσο και την 57χρονη σύζυγό του νεκρούς από πυρά.

Το όπλο βρέθηκε δίπλα στον 63χρονο, ενώ οι αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιώσει αν κατείχε νόμιμη άδεια οπλοφορίας λόγω της ιδιότητάς του ως κυνηγού.