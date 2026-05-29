Την ενοχή του 34χρονου Γάλλου για την ανθρωποκτονία από πρόθεση της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη πρότεινε η εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου. Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή της 36χρονης, αλλά ότι επιδίωκε να «σταματήσω τις παρακολουθήσεις».

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, από τα στοιχεία που εξετάστηκαν προέκυψε ότι «κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης ο 34χρονος αποδείχθηκε ότι δεν τελούσε σε καθεστώς ψυχικής διαταραχής, ώστε να μην αντιλαμβάνεται το άδικο της πράξης», όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να μη γνώριζε αρχικά το θύμα, ωστόσο στη συνέχεια την έθεσε στο στόχαστρό του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Γάλλος «ναι μεν δεν γνώριζε το θύμα, από ένα σημείο και μετά την στοχοποίησε και ήθελε να της κάνει κακό». Κλείνοντας την αγόρευσή της, τόνισε πως «Θεωρώ» πως «πρέπει να κηρυχθεί ένοχος, όπως κατηγορείται».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας της Ράνιας Μπουρνέλη, Γιώργος Κοκοσάλης, ανέφερε ότι υπό κανονικές συνθήκες θα συντασσόταν πλήρως με την εισαγγελική πρόταση. Ωστόσο, όπως είπε, «με τον τρόπο αυτό δεν ικανοποιείται η ποινική αξίωση της Πολιτείας και η επιθυμία της οικογένειας. Τη Ράνια τη σκότωσε κατά 80% το σύστημα και κατά 20% ο διαταραγμένος Γάλλος».

«Δεν ήθελα να σκοτώσω»

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος επέμεινε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την 36χρονη.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω… Ήθελα μόνο να σταματήσω τις παρακολουθήσεις… Δεν είχα σκεφτεί με ποιο τρόπο» ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, προσθέτοντας: «Λυπάμαι γι’ αυτό που έκανα. Δεν θυμάμαι τι συνέβη τη στιγμή του ατυχήματος… Πάντα φοβάμαι ότι θα μου κάνουν κακό (…)».

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε επίσης στις συνθήκες κράτησής του, λέγοντας ότι «Η φυλακή είναι λίγο εχθρική, οπότε αναγκαστικά έχω συναισθήματα φόβου».

Σε ερώτηση της έδρας σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του όταν βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση και πώς όταν δεν είναι καλά, απάντησε ότι όταν είναι καλά είναι γενναιόδωρος, δείχνει ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τα συναισθήματά τους, ενώ όταν δεν είναι καλά γίνεται βίαιος.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρίσκονται συγγενείς της αδικοχαμένης Ράνιας, παρακολουθώντας τη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση αναμένεται να εκδοθεί εντός της ημέρας.