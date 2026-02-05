Τουρκικής καταγωγής και πατέρας που μεγάλωνε μόνος του 2 παιδιά ήταν ο Σερκάν Κ., που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Ελληνα χωρίς εισιτήριο σε τρένο, στο Λάντστουλ της Γερμανίας.

Ο άτυχος 36χρονος εργαζόταν εδώ και 15 χρόνια στη Deutsche Bahn και ζούσε στο Λούντβιχσχαφεν. Ήταν μονογονέας και πατέρας δύο αγοριών, ηλικίας 11 και 13 ετών.

Ο θάνατος του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους εργαζομένους των σιδηροδρόμων σε ολόκληρη τη χώρα. Χθες, Τετάρτη (4/2) τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν έναν 26χρονο Ελληνα για τη φονική επίθεση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αργά το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ο 36χρονος ελεγκτής ζήτησε από 4 επιβάτες να επιδείξουν τα εισιτήριά τους αλλά ο ένας από αυτούς δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο και του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το τρένο.

Την ώρα που το τρένο ξεκινούσε, ο 26χρονος του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι. Ο ελεγκτής κατέρρευσε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 24 ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας, ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία. Όπως διευκρινίστηκε, ο δράστης χρησιμοποίησε μόνο τα χέρια του, χωρίς μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο 26χρονος είναι Έλληνας υπήκοος, χωρίς μόνιμη δηλωμένη κατοικία στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, διαμένει στο Λουξεμβούργο, ενώ δεν προκύπτουν προηγούμενες καταδίκες ή αστυνομικά αρχεία σε βάρος του στη Γερμανία.

Μετά την απολογία του ενώπιον δικαστικού λειτουργού, κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του τρένου.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο τραγικές διαστάσεις αφού, σύμφωνα με την Bild, ο πατέρας του υπέστη καρδιακό επεισόδιο όταν έμαθε τα νέα για την απώλεια του γιού του. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

(με πληροφορίες από Bild)

