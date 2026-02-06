Ο 36χρονος Τούρκος που ξυλοκοπήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/2) μέχρι θανάτου στην Γερμανία ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών, τα μεγάλωνε μόνος του και αυτά τον είδαν να πεθαίνει στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο άτυχος 36χρονος εργαζόταν εδώ και 15 χρόνια στη Deutsche Bahn και ζούσε στο Λούντβιχσχαφεν. Ήταν μονογονέας και πατέρας δύο αγοριών, ηλικίας 11 και 13 ετών. Ο θάνατος του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους εργαζομένους των σιδηροδρόμων σε ολόκληρη τη χώρα. Την Τετάρτη (4/2) τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Advertisement

Advertisement

Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν έναν 26χρονο Ελληνα για τη φονική επίθεση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αργά το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ο 36χρονος ελεγκτής ζήτησε από 4 επιβάτες να επιδείξουν τα εισιτήριά τους αλλά ο ένας από αυτούς δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο και του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το τρένο.

Την ώρα που το τρένο ξεκινούσε, ο 26χρονος του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι. Ο ελεγκτής κατέρρευσε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 24 ώρες αργότερα.

Φίλοι και συγγενείς του θύματος έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο. «Τα δύο παιδιά ήταν επίσης στο νοσοκομείο και είδαν τον πατέρα τους στο νεκροκρέβατο. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερο», λέει ο ξάδελφος του Σερκάν, Ενγκίν, σε συνέντευξη στο RTL.

«Πέθανε εξαιτίας ενός εισιτηρίου. Πέθανε εξαιτίας 60 ευρώ. Είναι τόσο άσκοπο», δήλωσε ο θείος του καθώς σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας 26χρονος άνδρας χωρίς εισιτήριο χτυπούσε επανειλημμένα τον ελεγκτή στο κεφάλι.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη πιο τραγικές διαστάσεις αφού, σύμφωνα με την Bild, ο πατέρας του θύματος υπέστη καρδιακό επεισόδιο όταν έμαθε τα νέα για την απώλεια του γιού του.