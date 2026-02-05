Σοβαρή επιδείνωση παρουσίασε η υγεία του πατέρα του ελεγκτή που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου σε τρένο στη Γερμανία, καθώς υπέστη έμφραγμα λίγες ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των γερμανικών Αρχών για τη δολοφονία ελεγκτή τρένου στη Γερμανία, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από 26χρονο άνδρα που φέρεται να δηλώνει Έλληνας και να διαμένει στο Λουξεμβούργο.

Οι γερμανικές Αρχές έχουν ήδη ενημερώσει την ελληνική πρεσβεία για την υπόθεση του 26χρονου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ζητηθεί οποιαδήποτε συνδρομή από τις ελληνικές προξενικές Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το θύμα της επίθεσης ήταν ο 36χρονος Σερκάν Κ., Γερμανός πολίτης τουρκικής καταγωγής, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών ηλικίας 11 και 13 ετών, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό.

Τα γερμανικά Μέσα αναφέρουν πως η επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στο Κάιζερσλαουτερν, όταν ο 36χρονος ελεγκτής τουρκικής καταγωγής, ο Σερκάν Κ., ζήτησε από τέσσερις επιβάτες να επιδείξουν τα εισιτήριά τους. Ένας από αυτούς δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο και του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το τρένο.

Την ώρα που το τρένο ξεκινούσε, ο 26χρονος φερόμενος δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον ελεγκτή, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι.

Η Deutsche Bahn ανέφερε ότι πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό, καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη περίπτωση εργαζομένου της εταιρείας που να έχει χάσει τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας έπειτα από βίαιη επίθεση.

Οι γερμανικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο Σερκάν έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Ζάαρμπρικεν, εξετάζονται όλα τα δεδομένα, ενώ έχουν συλλεχθεί και βιντεοληπτικά υλικά από το εσωτερικό του τρένου, τα οποία αναλύονται.

Ο 26χρονος ύποπτος φέρεται να επιτέθηκε στον εργαζόμενο με γροθιές στο κεφάλι, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο.

Όπως αναφέρει η tagesspiegel ο Έλληνας υπήκοος δηλώνει κάτοικος Λουξεμβούργου και δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις γερμανικές Αρχές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bild», ο Σερκάν ήταν πατέρας δύο παιδιών και τα μεγάλωνε μόνος του, ενώ μέλη της οικογένειάς του βρίσκονταν κοντά του τις τελευταίες ώρες του στο νοσοκομείο.

Ο ελεγκτής κατέρρευσε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 24 ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της νεκροψίας, που ανακοίνωσε η Εισαγγελία, ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, αποτέλεσμα των χτυπημάτων στο κεφάλι που δέχθηκε.

