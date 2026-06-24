Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τουλάχιστον δύο κακοποιούς αναζητούν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Βάρκιζας, μετά την επεισοδιακή καταδίωξη τους στην παραλιακή λεωφόρο.

Γύρω στις 19.00 το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου, πολίτης κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης και κατήγγειλε ότι ένας άνδρας, πιθανόν Ρομά, τον εξαπάτησε και του άρπαξε μεγάλο χρηματικό ποσό. Ο καταγγέλλων έδωσε στους αστυνομικούς την περιγραφή του αυτοκινήτου, με το οποίο ο δράστης και ο συνεργός του έσπευσαν να εξαφανιστούν.

Advertisement

Advertisement

Πλήρωμα της άμεσης δράσης εντόπισε το όχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος και οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό του να σταματήσει. Εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και για λίγα λεπτά χάθηκε. Οι ένστολοι εντόπισαν το αυτοκίνητο μπροστά από έναν φούρνο και μέσα σε αυτό ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες κατά την προσπάθεια διαφυγής τους προσέκρουσαν με το αυτοκίνητό τους σε τουλάχιστον τρία σταθμευμένα οχήματα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στους αστυνομικούς ότι οι κακοποιοί μπήκαν στην πλαζ της Βάρκιζας, για να χαθούν μεταξύ των λουόμενων.