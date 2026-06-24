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Νωρίς το πρωί της Τρίτης τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών ξεκίνησαν την επιχείρησή τους για την αποδόμηση σπείρας, τα μέλη της οποίας «πλημμύριζαν» το νησί των ανέμων με ποσότητες κοκαΐνης, κεταμίνης, MDMA, κάνναβης και ecstasy.

Σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πηγές της HuffPost, κλιμάκιο της Δίωξης βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στη Μύκονο με αποστολή την εξάρθρωση κυκλωμάτων ναρκεμπόρων, που εκμεταλλεύονται τον παγκοσμίως δημοφιλή τουριστικό προορισμό για να θησαυρίζουν.

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Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, αρχηγός της Εγκληματικής Οργάνωσης είναι ένας άνδρας από την Αλβανία, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εταιρείας, που δραστηριοποιείται στη μεταφορά τουριστών με βαν. Άμεσοι συνεργοί του θεωρούνται η σύντροφός του με καταγωγή από τη Ρουμανία, δύο Έλληνες οδηγοί της εταιρείας και ακόμα ένας άνδρας από την Αλβανία.

Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να παίζει και η σύντροφος ενός από τους ναρκέμπορους, η οποία μένει μόνιμα στην Αττική και κάθε Σαββατοκύριακο ταξίδευε στη Μύκονο και μετέφερε τις ποσότητες των ναρκωτικών.

Μέχρι τώρα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από δύο κιλά κοκαΐνης, αλλά και ποσότητες ροζ κοκαΐνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ακατέργαστης κάνναβης και αριθμός χαπιών ecstasy.