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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας λίγο μετά τις 16.00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα καθώς και ομάδες εθελοντών με υδροφορές ΟΤΑ.

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Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της #4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2Α/Φ και 2Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2026